Boom de ventas de motos: expertos explican por qué este año apunta a ser el mejor del que se tenga registro

Según datos recientes y acorde a la tendencia, 2026 se convertiría en año récord en patentamientos de motovehículos
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En septiembre se comercializaron 80.113 motovehículos 0km, lo que representó una caída mensual del 7,1% frente a agosto y, al mismo tiempo, una suba interanual del 35,1% en comparación con el mismo mes de 2025, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
De esta manera, entre enero y septiembre se acumularon 668.077 patentamientos, un 40,7% más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 474.836 unidades.
Para tomar dimensión, los patentamientos acumulados en los primeros nueve meses de 2026 ya superaron el total registrado durante todo 2025 y se acercan al récord histórico registrado por Acara que corresponde a 2011, cuando se contabilizaron 716.000 ventas.
En otras palabras, para batir el récord histórico restan solo 47.923 patentamientos en los tres meses restantes: octubre, noviembre y diciembre.
En cuanto a la participación, se registraron dos cambios respecto de agosto entre las marcas que ocupan los primeros puestos. Honda siguió liderando con comodidad el mercado, con 16.498 unidades vendidas en el mes, seguida ahora por Motomel, que con 9848 subió una posición y dejó tercera a Gilera, con 9670, en una disputa muy pareja que lleva meses alternando a ambas en esos lugares.
Por su parte, Keller, que llegó a ocupar el segundo puesto en junio, se mantuvo cuarta, con 7102 unidades. La otra novedad de septiembre fue el regreso de Corven al top cinco: con 6952 unidades, desplazó a Zanella al sexto lugar, con 6770.
En lo que refiere a los modelos más vendidos, no hubo grandes cambios respecto a la tendencia que se registró los meses precios y estos fueron los cinco modelos con más ventas:
- Honda Wave 110S: 8718 unidades
- Gilera Smash: 6905
- Keller KN 110-8: 5906
- Motomel B110: 5635
- Corven Energy 110: 3716
- Mondial LD 110 Max: 3489
- Zanella ZB 110: 2493
- Motomel S2 150: 1812
- Honda GLH 150: 1530
- Ika Ika P110: 1499
Una particularidad de este crecimiento que parece no tener techo este año en el mercado de motos es la alta incidencia de los modelos de baja cilindrada. Según el reporte de Acara, de las 20 motos más comercializadas en septiembre, 18 tienen una cilindrada de 150 cc o menos, es decir, el 90%.
Los motivos por los que cada vez se venden más motos
El crecimiento de las ventas de motos responde a una combinación de factores económicos y de mercado. Entre ellos, los especialistas destacan la mejora de las condiciones de financiamiento, una mayor estabilidad cambiaria y la apertura comercial, que amplió la oferta disponible y permitió la llegada de nuevos modelos y marcas.
El precio también aparece como un factor determinante en comparación con el mercado automotor. Con valores de compra significativamente más elevados para acceder a un auto 0km, la moto se posiciona como una alternativa de movilidad de menor costo y, en muchos casos, más accesible para quienes buscan adquirir un vehículo propio.
A esto se suma el costo y las dificultades asociadas al transporte público: los problemas de frecuencia, las demoras y las limitaciones de conectividad en determinados recorridos hacen que la moto gane atractivo como medio de movilidad individual, especialmente para los traslados cotidianos.
Por su lado, al tratarse de unidades más accesibles en términos de desembolsos iniciales, los costos de mantenimiento también son más bajos frente a los vehículos de cuatro ruedas. En ese escenario conviven las motos, que se precipitan a su mejor año histórico.
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