La mayoría de autos 0km se venden sin rueda de auxilio: el motivo detrás de la decisión

Durante décadas, la rueda de auxilio fue un elemento indispensable en los autos: ante una pinchadura, bastaba con detenerse, retirar la rueda dañada y colocar la de repuesto para continuar el camino.

Sin embargo, este elemento comenzó a desaparecer de los vehículos nuevos. En su lugar, algunos fabricantes recurren a tecnologías como los neumáticos run flat o los kits de reparación.

Esa decisión responde, principalmente, a la búsqueda de autos más ligeros, eficientes y con mayor espacio disponible.

La rueda de auxilio es una rueda adicional que se transporta en el auto para sustituir temporalmente una de las que están en uso cuando sufre una pinchadura o un daño.

Este elemento surgió a principios del siglo XX, cuando los pinchazos eran frecuentes y los conductores necesitaban una manera de reemplazar por sí mismos un neumático dañado para continuar su viaje.

La rueda de auxilio surgió a principios del siglo XX Charles Knowles - Shutterstock

Con el paso del tiempo también aparecieron las ruedas de emergencia o de “galleta”, que son más pequeñas y ligeras que las convencionales y permiten ahorrar espacio. No obstante, la utilización de una rueda de auxilio debe ser temporal, puesto que presenta limitaciones en términos de velocidad y distancia.

¿Por qué algunos autos no traen rueda de auxilio?

Una de las principales razones es el ahorro de espacio y peso. Según la aseguradora Mapfre España, una rueda de auxilio puede pesar entre 10 y 20 kilogramos, por lo que eliminarla ayuda a reducir la carga del auto.

En el caso de los vehículos eléctricos, dejar de incluirla contribuye a mejorar su autonomía. Además, las plataformas de algunos modelos utilizan el piso para alojar las baterías, lo que deja menos espacio para colocar una rueda adicional.

Por su parte, especialistas señalan que con esta decisión los fabricantes buscan reducir el peso para disminuir el consumo de combustible y liberar espacio en el baúl.

Las plataformas de algunos modelos utilizan el piso para alojar las baterías Shutterstock

A lo anterior se suma la incorporación de alternativas como los kits antipinchazos y los neumáticos run flat, diseñados para continuar circulando después de perder presión.

Por si no lo sabías, los neumáticos run flat cuentan con una estructura reforzada que les permite recorrer entre 50 y 80 kilómetros después de una pinchadura, a una velocidad máxima de 80 km/h, lo suficiente para llegar a un taller.

La desventaja es que son más costosos y, en muchos casos, una vez dañados deben sustituirse.

¿Conviene llevar rueda de auxilio?

La respuesta depende del uso del auto. Los expertos puntualizan que los conductores deben valorar las ventajas y limitaciones de las alternativas disponibles. Por ejemplo, un kit antipinchazos podría ser más práctico, pero no funciona ante daños graves; mientras que los neumáticos run flat permiten continuar el trayecto, aunque tienen un costo mayor.

En ese sentido, recomiendan considerar la rueda de auxilio para quienes conducen por ruta, zonas rurales o caminos de tierra.

Aunque ya no sea un elemento habitual en muchos autos modernos, llevarla puede representar una medida de prevención importante, sobre todo cuando el recorrido se realiza en zonas con baja asistencia vial.