El Toyota Yaris Cross se sumó en febrero a la oferta argentina de SUV compactos. Fabricado en Brasil, llegó con versiones nafteras e híbridas y en pocos meses se metió entre los vehículos más patentados del país.

En octubre registró 1256 unidades y quedó sexto entre los livianos, aun con una baja mensual del 19,1%, según Acara. Con ese resultado acumuló 10.292 patentamientos. Los híbridos aportaron 509 unidades en octubre. Con ese volumen, el modelo quedó cuarto entre los híbridos y acumuló 4812 registros con esa motorización. En noviembre, la gama parte de $41.464.000.

Cuánto cuesta cada versión del Toyota Yaris Cross

Los precios sugeridos al público por Toyota Argentina para este mes son los siguientes, siendo las primeras tres versiones nafteras y las últimas dos híbridas:

XLI 1.5 CVT: $41.464.000

$41.464.000 XEI 1.5 CVT: $45.260.000

$45.260.000 SEG 1.5 CVT: $50.224.000

$50.224.000 XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

$48.457.000 SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

El Toyota Yaris Cross arranca en los $41.464.000

El salto del XEI naftero al híbrido cuesta $3.197.000. Pero incluso con esa diferencia, el XEI híbrido queda $1.767.000 por debajo del SEG naftero.

Qué cambia entre el naftero y el híbrido

El 1.5 naftero entrega 106 CV y 138 Nm y está asociado a una caja CVT. En los híbridos, el motor a nafta entrega 91 CV y el eléctrico, 80 CV. El conjunto desarrolla 111 CV, usa una transmisión eCVT y lleva una batería de ion-litio que se recarga durante la marcha. Ambas motorizaciones tienen tracción delantera. Los híbridos incorporan un modo EV para circular brevemente con el motor eléctrico cuando las condiciones lo permiten.

La versión naftera entrega 106 CV y 138 Nm; está asociado a una caja CVT

El SUV mide 4,31 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,66 de alto, con 2,62 metros entre ejes. El baúl tiene 400 litros en los nafteros y 391 en los híbridos.

Qué trae cada nivel de equipamiento

El XLI, que se vende solo con motor naftero, ya trae seis airbags, cámara de retroceso, llantas de aleación de 17 pulgadas y pantalla de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. También incluye salidas de aire y dos tomas USB-C para las plazas traseras y freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold. Las cinco versiones llevan control crucero adaptativo, sistema de precolisión frontal, asistente de carril, luces altas automáticas y alertas de punto ciego y de tránsito cruzado trasero.

El interior del Toyota Yaris Cross

Los XEI, tanto naftero como híbrido, agregan climatizador automático, pantalla de siete pulgadas en el instrumental, cargador inalámbrico, acceso sin llave, llantas de 18 pulgadas y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Los SEG reemplazan la cámara trasera por un sistema de visión de 360° y suman techo panorámico, tapizado de cuero sintético microperforado y portón eléctrico con apertura y cierre manos libres. El SEG naftero también incorpora levas al volante.