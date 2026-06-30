BYD lanzó en la Argentina su nuevo SUV híbrido con más de 1100 kilómetros de autonomía

BYD amplía su gama en la Argentina con el lanzamiento del Seal U DM-i, su SUV híbrido enchufable. El modelo se comercializa en una única versión GS y ya está disponible en la red oficial de concesionarios de la marca.

Llega equipado con la tecnología Super Hybrid DM-i desarrollada por la compañía que combina un motor naftero turboalimentado de 1.5 litros con un sistema eléctrico. Según declara la marca, esta configuración le permite alcanzar 105 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y hasta 1105 kilómetros de autonomía combinada gracias a su consumo de 5,1 litros cada 100 kilómetros.

Por dimensiones, el SUV mide 4775 mm de largo, 1890 mm de ancho, 1668 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2765 mm. La capacidad del baúl es de 552 litros, ampliable hasta 1440 litros con los respaldos traseros rebatidos. El habitáculo está configurado para cinco ocupantes.

El SUV mide 4775 mm de largo, 1890 mm de ancho, 1668 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2765 mm

Puertas adentro, el modelo ofrece dos combinaciones, una Black y la otra Basalt Black-Red Hare Brown, esta última disponible únicamente con el color exterior Time Gray. El equipamiento incluye butacas delanteras con regulación eléctrica para conductor y acompañante, sistema de ventilación, climatizador automático bizona, techo panorámico con apertura eléctrica y cargador inalámbrico doble para celulares de 15 W.

A su vez incorpora un sistema de audio premium Infinity de 10 parlantes con subwoofer, pantalla central de 15,6″, tablero digital integrado de 12,3″, Head-Up Display, control por voz “Hi BYD” y Google Assistant “Hi Google”.

El interior del BYD Song Plus en otros mercados

En materia de seguridad, el modelo obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP. La dotación incluye seis airbags, cámaras panorámicas de visión 360° con chasis transparente y un paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción entre las que se destacan el frenado autónomo de emergencia, el control de crucero inteligente, la advertencia de colisión frontal, el asistente de mantenimiento y centrado de carril, la detección de punto ciego y el aviso y frenado de tráfico cruzado trasero.

El modelo se ofrece en cuatro colores exteriores: Obsidian Black, Snow White, Time Gray y Smoke Gray. Además, se entrega con un cargador domiciliario de hasta 7 kW, un cargador portátil y un cable V2L, sistema que permite alimentar dispositivos externos desde el vehículo.

“Este nuevo lanzamiento en Argentina representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento en nuestro país y reafirma nuestro compromiso de acercar tecnologías cada vez más innovadoras y accesibles al mercado local. Este modelo llega para redefinir la experiencia dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables, combinando eficiencia, seguridad, conectividad y confort con una autonomía pensada tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia”, señaló Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina.

El BYD Seal U DM-i sale al mercado a un precio de US$47.990. Al mismo tiempo, desde la automotriz informaron que tendrá un costo de service de $357.600 con una garantía de seis años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o igual cantidad de kilómetros para la batería y motor eléctrico.