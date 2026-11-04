Cayó la producción y la exportación de autos: los números que mira la industria automotriz

En octubre, las terminales automotrices registraron 40.426 vehículos producidos en la Argentina. La cifra, que contempla únicamente a automóviles y comerciales livianos, implica una desaceleración del 0,4% en relación a septiembre y un 14,4% frente a octubre de 2025 acorde al informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Así, se alcanzó el total de 360.444 unidades fabricadas, un 15,5% por debajo del período enero - octubre, pero del año anterior. Si bien esta caída es principalmente atribuída a los cambios en las plantas productivas locales, muchas de ellas que encararán en los próximos meses nuevos proyectos, los números muestran una baja sostenida frente a 2025.

La industria automotriz registró una baja en la producción Maximiliano Amena

Las exportaciones también cayeron. Las ventas al exterior, que hasta el momento se mantenían al alza frente a períodos anteriores, computaron 27.793 envíos en octubre, un 1,5% menos frente a septiembre y 6,2% por debajo en la comparación interanual.

El acumulado, entre tanto, alcanza los 230.865 vehículos exportados, cifra que sí se ubica por encima en comparación a las 229.433 que habían viajado a tierras extranjeras el año anterior. La variación acumulada cierra, a la fecha, con un alza del 0,6%.

Lo que ocurre en términos exportadores tiene un ancla muy fuerte en la situación que se da en Brasil. Allí llega el 62,7% de todo lo producido en la Argentina y la caída de demanda en ese mercado explica el difícil fenómeno al que se enfrenta la industria.

Si se compara 2026 frente a 2025, a la fecha Brasil compró 13.250 unidades menos; México 1150, Uruguay 899 y Paraguay 18. Todos los demás destinos (Colombia, América Central, Bolivia, Estados Unidos, Europa, Chile, Japón, Oceanía, Perú, Ecuador y Venezuela) tienen registros por encima del año anterior.

Las exportaciones cayeron este mes CHINATOPIX

“Los resultados reflejan un escenario de reacomodamiento de la actividad en el que convergen la dinámica del mercado doméstico, las condiciones de competitividad de la producción y la evolución del comercio exterior. Resulta fundamental continuar trabajando en la mejora continua de la competitividad y la apertura o mejora de acceso a los mercados externos”, analizó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad.

“Las exportaciones continúan siendo un pilar estratégico para la industria. Sostener y ampliar nuestra presencia en los mercados internacionales requiere condiciones que permitan competir en igualdad de oportunidades. Por ello, la importancia de continuar trabajando en la agenda sectorial articulada entre el sector público y privado”, amplió.

A su vez, el mercado local registró una venta mayorista a la red de concesionarios de 39.333 unidades este mes y un acumulado de 383.922 entregadas, una caída del 9% frente a septiembre; 12,2% en relación a octubre y 23,2% por debajo de 2025.