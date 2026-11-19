Bajo el lema “Chau Efectivo”, las concesionarias Autopistas del Sol (AuSol) y Autopistas del Oeste (AuOeste) informaron que, a partir del 1 de enero de 2027, dejarán de aceptar pagos en efectivo en sus trazas.

La medida alcanza a dos importantes conexiones con la ciudad de Buenos Aires, como el Acceso Oeste (que va desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján sobre la RN7) y la autopista Panamericana (con sus ramales Pilar RN8, Campana RN9 y Tigre RNA003), y responde al Decreto 733/2025, que establece el fin del cobro manual en efectivo en los peajes a partir de esa fecha.

De esta manera, quedarán habilitadas dos modalidades de pago: el TelePASE, utilizado por el 93,6% de los usuarios, según datos de las concesionarias a noviembre de este año, y el pago electrónico, que actualmente representa el 2% de las operaciones. Por su parte, el efectivo representa el 4,3% de las operaciones sobre los 750.000 pases diarios que registran las concesionarias (de conductores que pagan el peaje).

El pago electrónico, que comenzó a funcionar en marzo de este año, se implementó inicialmente bajo la modalidad de “tarjeta sin contacto”, que permite abonar los peajes con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard, así como con dispositivos que cuentan con tecnología NFC, como los teléfonos celulares. Con el correr de los meses avanzaron y, en noviembre, incorporaron una nueva alternativa para pagar mediante código QR.

Los dos medios de pago que quedarán vigentes en 2027 en estas trazas: pago electrónico y TelePASE Fernando Torres Ullmer

Ezequiel Hermida, director adjunto de operaciones de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, destacó: “Continuamos mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”.

Un dato importante es que, desde la implementación del pago electrónico en marzo de este año, también se modificó el esquema tarifario de los peajes. Hasta entonces, los conductores podían optar por abonar de forma manual o mediante TelePASE, pero ambas modalidades tenían la misma tarifa.

Con el nuevo sistema, el pago manual y el electrónico pasaron a costar el doble que el TelePASE. Esta diferencia tarifaria se mantendrá a partir del 1 de enero de 2027, cuando se elimine definitivamente el pago en efectivo y el sistema electrónico quede como alternativa para quienes no utilicen TelePASE.

El instructivo para el pago electrónico Fernando Torres Ullmer

Respecto de los trabajadores de las cabinas de peaje, las empresas concesionarias señalaron que vienen trabajando en un proceso de reconversión laboral progresivo desde 2022, cuando contaban con 1200 empleados en cabinas de peaje. Desde entonces, lograron reubicar a 300 trabajadores en otras áreas de las compañías.

Actualmente, cuentan con 400 empleados en la operación directa de los peajes, de los cuales prevén reconvertir a otros 100 antes de que finalice el cobro manual.

¿Cómo activar el TelePASE? Existen distintas formas de obtenerlo. Durante algunos días, estas concesionarias estarán entregando los dispositivos para que cada conductor pueda instalarlos por su cuenta y completar la adhesión, ya sea mediante Mercado Pago o con tarjetas bancarias.

Otra alternativa es ingresar al sitio web oficial de TelePASE, realizar el trámite de adhesión y retirar el dispositivo en alguno de los puntos de entrega habilitados.