Al momento de estacionar, no todas las restricciones son iguales: un cordón pintado de amarillo, por ejemplo, indica que está prohibido dejar el auto, aunque permite detenerse brevemente para que suba o baje un pasajero. Ahora bien, cuando el cordón está pintado de rojo, la prohibición es más estricta: no se permite estacionar ni detenerse junto a ese sector de la vereda.

La diferencia no es menor y está contemplada en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incorporado a la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En dicha norma se establece que el color rojo advierte sobre la prohibición de estacionar o detenerse al costado de la vereda. Para identificarlo, el cordón debe estar pintado tanto en su cara superior como en la que queda orientada hacia la calzada.

El cordón rojo indica que está prohibido dejar el auto Shutterstock - Shutterstock

Esta señalización se utiliza en sectores donde la presencia de vehículos podría afectar la seguridad vial, obstruir la circulación o dificultar determinadas maniobras. Por eso, puede encontrarse en esquinas, accesos a garajes y otros puntos específicos de la vía pública.

La principal diferencia entre ambas demarcaciones está en la posibilidad de realizar una detención momentánea. Mientras que el cordón amarillo prohíbe estacionar, pero permite frenar durante el tiempo estrictamente necesario para el ascenso y descenso de pasajeros o de carga, el rojo también impide esa maniobra.

Esto significa que, frente a un cordón amarillo, un conductor puede detenerse brevemente para que una persona suba o baje del vehículo, siempre que no exista otra señal o disposición que lo prohíba. En cambio, si el cordón está pintado de rojo, no puede hacerlo.

La distinción responde a que estacionar y detenerse no son conceptos equivalentes en la normativa de tránsito. La detención está vinculada con una interrupción momentánea de la marcha, mientras que el estacionamiento implica dejar el vehículo inmovilizado por un período mayor al necesario para el ascenso o descenso de pasajeros o la carga y descarga.

Esta señalización cumple la misma función que el cordón rojo

¿En qué lugares se utiliza el cordón rojo? La reglamentación contempla su utilización en zonas urbanas y permite que las autoridades locales lo implementen en aquellos sectores donde sea necesario modificar las condiciones generales de estacionamiento y circulación. Entre los lugares en los que puede aparecer se encuentran las esquinas, los accesos a garajes y otros puntos en los que estacionar o detenerse podría obstruir la visibilidad, dificultar una maniobra o interferir con la circulación de otros vehículos.

¿La regla es igual en todo el país?

Aunque el sistema nacional establece el significado del cordón rojo, las jurisdicciones pueden contar con disposiciones propias para regular el estacionamiento urbano.

Un ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires, donde los cordones pintados de rojo también están contemplados en la normativa vigente. Su Código de Tránsito y Transporte, regulado por la Ley 5407, establece distintas demarcaciones para ordenar el estacionamiento y la circulación. En este sentido, los cordones amarillos indican la prohibición de estacionar durante las 24 horas, mientras que los anaranjados identifican espacios destinados al estacionamiento exclusivo de bicicletas y motos.

Ahora bien, algunas provincias o municipios, en lugar de pintar el cordón de rojo, optan por utilizar cartelería vertical para indicar que está prohibido tanto estacionar como detenerse. Por eso, además de prestar atención al color del cordón, se recomienda observar las señales de tránsito antes de dejar el vehículo.