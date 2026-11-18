A los cuatro años corría por toda la casa usando un traje de Schumacher que no le podían sacar. A los catorce ya decía que iba a tener su propia marca de autos. Influenciado por su papá, fanático del motocross, Santiago Sánchez Rivero tuvo desde chico una pasión desenfrenada por todo lo que tuviera ruedas y motores.

El joven emprendedor uruguayo creó su propia marca de hypercars, Sanrivatti, con la que busca revolucionar la industria automotriz mediante una profunda conexión psicológica y física entre el conductor y el vehículo. Su propuesta combina una innovadora posición de manejo inclinada hacia adelante y un sistema que permite al conductor acompañar las curvas con el cuerpo.

La propuesta del modelo combina una innovadora posición de manejo inclinada hacia adelante y un sistema que permite al conductor acompañar las curvas con el cuerpo

“Después de 30 años en la industria, nunca vi algo así”, le dijo Paul Arkesden, quien lideró la ingeniería del McLaren P1, al conocer su proyecto, según recordó Sánchez Rivero en diálogo con LA NACION.

El comienzo de un sueño

“En casa tengo escrito en una pared, en inglés: ‘One life’. Solo dos palabras que significan bastantes cosas. Si tenés una sola vida, ¿por qué estar haciendo algo que no querés hacer? Hay que ir detrás de los sueños”, le confió a este medio el CEO y fundador de la marca de hypercars con sede en Arnhem, ciudad al este de los Países Bajos.

Para encarar el desafío, se inspiró en Christian von Koenigsegg, fundador del fabricante sueco de superdeportivos que lleva su apellido. “Desde chico lo miro y lo admiro como un referente de la industria. Con 22 años arrancó su empresa y tiene su propia marca de autos. Cuando averigüé sobre su trayectoria dije: ‘Está re loco, pero yo también lo puedo hacer’”, dijo.

El One, su primer hypercar, está pensado exclusivamente para la pista

La empresa se fundó en 2024, en Países Bajos. Si bien el proyecto nació durante su cuarto año de Ingeniería Automotriz en el país europeo, Sánchez Rivero había imaginado la marca y elegido su nombre a los 14 años.

El nombre “Sanrivatti” proviene de una combinación de su nombre, Santiago, y el comienzo “Ri” de su segundo apellido, Rivero. En tanto, el final “atti” deriva de la palabra italiana, “arrivati” (participio del verbo italiano arrivare —llegar—). “Obviamente no le podía poner Sánchez, es uno de los apellidos más comunes. Quería que transmita que Santiago Sánchez Rivero está llegando, como así también la marca. Después no me copó mucho la A y se la saqué. Quedó Sanrivatti, sonaba bien y quedó”, recuerda entre risas.

Su configuración prevista combina un motor Judd V10 atmosférico de 5,5 litros, una caja secuencial de seis marchas y tracción trasera

El gran diferencial de su compañía es la “Apex Position”, que cambia la postura habitual al volante de un auto por una inspirada en las motos deportivas, donde el conductor inclina el torso hacia adelante, con las rodillas flexionadas y los pies más atrás, en lugar de ir reclinado con las piernas extendidas hacia los pedales. Además, queda ubicado más cerca del frente y del centro del auto. Según la automotriz, esa combinación permite ver una mayor superficie de la pista y busca que el conductor perciba de manera más directa las aceleraciones, las frenadas y las curvas.

El gran diferencial es la “Apex Position”, que cambia la postura habitual al volante de un auto por una inspirada en las motos deportivas

“Cuando estaba en el cuarto año de facultad no me estaba gustando el camino que estaba tomando la industria y hacia dónde se dirigía. Estaban tratando todo solo como números. Era una guerra entre fichas técnicas sobre quién tenía más HP o quién hacía el mejor 0 a 100km/h. Y en eso creo que perdimos de vista por qué manejamos este tipo de autos”, explicó Santiago Sánchez Rivero.

La posición de manejo del primero modelo de Sanrivatti

En este tipo de vehículos las emociones que se generan al conducir pasan a primer plano y ahí encuentra esta nueva empresa su nicho de competencia. “Lo que vos buscás es esa emoción, esa conexión con el vehículo. Ahí empecé a preguntarme: ‘¿Por qué las motos tienen esa conexión y no tienen ese problema?’. En el auto hoy es muy raro que lo sientas, hay mucha distancia con el conductor. Ahí surgió la idea de la Apex Position. Lo que buscamos es la máxima conexión con el auto”.

Cambiar de esa manera la relación entre el conductor y el auto también implica estar dispuesto a recibir críticas. “Si querés hacer algo que cambie una industria o que no siga sus reglas, tenés que estar listo para las críticas y para la gente que no cree en vos. Es normal, es parte del proceso. Algo tan nuevo, la gente enseguida lo rechaza, pero eso viene con crear algo que nunca se ha hecho”, defiende su fundador.

El monocasco es de fibra de carbono

Sobre los desafíos de emprender, Sánchez Rivero agrega: “Las dificultades siempre van a estar en cualquier emprendimiento, proyecto o con lo que quieras hacer en tu vida, seas jugador de fútbol o bailarina de ballet. Te van a tocar esos días en los que decís: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Vale la pena?’. Obviamente te lo cuestionás y varias veces durante el proceso. Pero tenés que confiar en vos mismo, en el sueño y en que todo va a funcionar. Tenés que dejar todo en la cancha para que funcione. Esa mentalidad que tenemos desde chicos, como uruguayos y como argentinos, esa garra, no te la saca nadie”.

En ese camino también fueron importantes las conexiones. Cuando un contacto le propuso presentarle a Arkesden, Sánchez Rivero estaba en su primer año de proyecto. “Pensé: ‘¿Santiago, de Uruguay, va a hablar con él?’”, recordó. Pero la distancia que imaginaba entre ambos se acortó cuando empezó a contarle qué quería hacer. “Le mostré lo que estaba haciendo, mi ambición, la visión de la empresa y adónde quería ir con esta idea. Y mi entusiasmo”, remarcó.

La charla terminó por convencer al ingeniero, hoy director ejecutivo de Alianzas Tecnológicas de Sanrivatti. “Sorprendentemente, no fue tan difícil como me imaginaba”, contó el fundador. Todavía guarda el impacto de aquella primera devolución: “Que venga de él, con su trayectoria, es algo que no me voy a olvidar. Eso se lo cuento a mis nietos”.

Santiago Sánchez Rivero (fundador y CEO de Sanrivatti) junto a Paul Arkesden (lider del desarrollo del McLaren P1)

Qué busca con el “One”, su primer hypercar

El One, su primer hypercar, está pensado exclusivamente para la pista. Su configuración prevista combina un motor Judd V10 atmosférico de 5,5 litros, una caja secuencial de seis marchas, tracción trasera y un monocasco de fibra de carbono.

La compañía apunta a alcanzar 800 HP, un peso en seco de 1100 kilos y una velocidad máxima de 330 km/h, cifras que todavía deben validarse durante el desarrollo.

Pero trasladar al conductor a una posición inspirada en las motos también implica aprender a manejar de otra manera. “Seas motoquero o vengas solo de los autos, vas a tener que entender de vuelta cómo se maneja”, explicó Sánchez Rivero. Por eso, prevén acompañar el auto con un programa de formación. “Cualquier coleccionista lo puede manejar, pero tiene que pasar por el proceso de entrenamiento de Sanrivatti”, sostuvo.

La compañía apunta a alcanzar 800 HP, un peso en seco de 1100 kilos y una velocidad máxima de 330 km/h

Para explorar esa experiencia, el fundador y su socio comenzaron hace dos años adaptando un auto de calle, al que denominaron Prototype Zero. De esas pruebas surgió otro desarrollo, el “Apex Simulator”, que contiene el GNS, el G-force Neutralising System (sistema de neutralización de fuerzas G). Ese sistema permite que el conductor se incline con el auto en las curvas. “No solo te conecta más con el auto psicológicamente, también sirve para manejar las fuerzas laterales y la distribución de fuerzas de tu cuerpo hacia el auto”, agregó el fundador.

La nueva postura también obliga a desarrollar soluciones específicas de seguridad. “Estamos desarrollando tecnología para proteger al conductor. Como nadie ha hecho esto antes, no hay estándares o reglas que podamos tomar fácilmente y decir: ‘Acá está la caja, dibujá acá adentro’. Hay mucha ingeniería detrás”. Para ese trabajo, toman como referencia las regulaciones de la FIA donde resultan aplicables.

El modelo de exhibición presentado ahora muestra el diseño exterior y la distribución prevista de los componentes, pero todavía queda trabajo antes de fabricar las primeras unidades. “No estamos presentando el producto final. Faltan dos o tres años de desarrollo, con la mira puesta en entrar en producción en 2030”, aclaró.

Una nueva ronda de financiamiento y el negocio detrás del One

Llevar el One a la pista también exige conseguir el capital para completar su desarrollo. “Al principio, salió mucho de mi bolsillo y del de mi socio”, contó Sánchez Rivero. Tiempo después consiguieron sumar inversores de Países Bajos y Uruguay, aunque el empresario prefirió reservar sus nombres y los montos aportados. “Cerramos unas rondas con inversionistas que nos apoyaron y apostaron por la idea y la visión desde el día uno”, señaló.

Ahora, Sanrivatti busca ampliar ese respaldo con una nueva ronda de inversión de alrededor de 20 millones de euros, según adelantó a LA NACION. El objetivo es financiar el camino hacia la producción. La búsqueda sigue abierta: “Hay unos tickets disponibles todavía; se van cerrando los cupos”, explicó.

El fundador mencionó como referencias al Bugatti Bolide, el Pagani Huayra R Evo Roadster y el McLaren Solus GT

Del otro lado del negocio estarán los compradores de un auto cuyo precio todavía permanece bajo reserva. Para ubicarlo en el mercado, el fundador mencionó como referencias al Bugatti Bolide, el Pagani Huayra R Evo Roadster y el McLaren Solus GT, todos modelos exclusivos para circuito. Aunque considera que la propuesta de Sanrivatti se diferencia de esas alternativas. “Competencia no creo que haya, porque lo que estamos haciendo es completamente diferente del resto”, sostuvo.

La ambición también se extiende más allá de fabricar este primer modelo. Consultado sobre la posibilidad de licenciar la tecnología de la posición de manejo a otros fabricantes, Sánchez Rivero reconoció que es uno de los caminos que contempla. “Tengo mi plan de acá a 15 o 20 años ya armado”, afirmó, aunque no detalló acuerdos ni negociaciones. “Hoy estamos enfocados en el One, pero lo que estamos haciendo es algo más grande”, cerró.