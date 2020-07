Chevrolet Tracker 2021: conocé la ficha técnica y los precios de lista

La versión más económica de la Tracker (MT) arranca en $1.361.900

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 15:04

La segunda generación de la Chevrolet Tracker llegó a la Argentina. A través de una presentación multi plataforma, se conoció a la nueva SUV compacta que cambia casi por completo respecto a la versión anterior: estrena motor, renueva el diseño y mejora el equipamiento.

Chevrolet presentó la nueva Tracker en Argentina 00:30

Video

Fabricada en Brasil, llega al país con cuatro versiones: Tracker MT, Tracker AT, Tracker LTZ AT y Tracker Premier AT. Todas tienen un motor naftero 1.2 litros turbo de 132 caballos de potencia que acelera de 0 a 100 en 10,5 segundos, y una garantía de tres años o 100 mil kilómetros. La tracción es simple para las cuatro opciones, sin variante 4x4.

Conocé los precios de lista de la Chevrolet Tracker:

Tracker MT (caja manual) $1.361.900

Tracker AT (automática): $1.503.900

Tracker LTZ AT (automática): $1.643.900

Tracker Premier AT (automática): $1.819.900

La versión más económica de la Tracker (MT) arranca en $1.361.900

Ficha técnica de la nueva Chevrolet Tracker

La nueva Chevrolet Tracker tiene el "mejor consumo del segmento", según declara la marca. Con esta motorización es de 6,2 litros de nafta cada 100 kilómetros recorridos.

En cuanto a las dimensiones, tiene 4,27 metros de largo (2 centímetros más que antes), 1,79 mts. de ancho (1 cm. más) y 1,62 mts. de alto (5 cm. menos). La distancia entre ejes es de 2,57 mts. (aumentó en 2 cm. con respecto al modelo anterior).

La versión más económica de la Tracker (MT) arranca en $1.361.900

El diseño cambió hacia una imagen más deportiva, en sintonía con los últimos modelos globales lanzados por la marca. Viene con llantas de aleación de 16 pulgadas pero en la variante Premier, las llantas son de 17 pulgadas con superficie mecanizada, fondo gris metálico y cromadas para combinar otros acabados en el mismo tono.

La versión más económica de la Tracker (MT) arranca en $1.361.900

El instrumental tiene dos cuadrantes analógicos para el velocímetro y el tacómetro. Suma una pantalla digital en el centro con la computadora de abordo de 14 funciones. La pantalla táctil sobresale de la consola, tiene conexión WiFi y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Desde la variante más económica, incluye seis airbags, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes. En las gamas superiores agrega frenado automático en caso de emergencia, alerta de punto ciego, cámaras traseras de alta definición, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicación gráfica en la computadora de abordo, y tecnología OnStar.

La versión más económica de la Tracker (MT) arranca en $1.361.900