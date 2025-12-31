Más dólares del campo: en 2025 la agroexportación ingresó US$31.338 millones, un 25% más

En todo el 2025 ingresaron al país US$31.338.763.371 por la liquidación de divisas de la agroexportación, un 25% más en relación al 2024. Así lo informaron en la Cámara de la Industria Aceitera de la República (Ciara) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC). Según comentaron en la entidad, “el sector agroexportador género en 2025 6250 millones de dólares adicionales que en 2024″.

En detalle, destacaron que en diciembre, que se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la oleaginosa derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación), se liquidaron US$1015 millones, un 33% mayor en relación al periodo anterior. “El ingreso de divisas de diciembre es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”, informaron.

En el comunicado, la entidad reiteró que el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, “es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”.

"La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas", dijeron en Ciara-CEC

“La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, dijeron en Ciara-CEC.

Vale recordar que fue a principios de diciembre que el Gobierno bajó de manera permanente las retenciones a la soja que pasó del 26 al 24%, la menor alícuota en 19 años, y que también se redujeron los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5% y; girasol: de 5,5% a 4,5%. “En el camino de alivio fiscal para el sector agropecuario”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.