Citroën renovó al Basalt, el SUV más barato que vende en la Argentina

Citroën, una de las automotrices pertenecientes al Grupo Stellantis, informó el lanzamiento de la gama Basalt MY27 en el país, una actualización que fortalece los argumentos de su SUV Coupé dentro del segmento B (y el SUV más accesible de la marca). El modelo, que se destaca por su silueta de estilo fastback y por tener un baúl con una capacidad de 490 litros, suma ahora evoluciones en materia de conectividad, equipamiento de confort y personalidad estética.

Uno de los cambios más notorios en el interior de toda la línea es la renovación del sistema de infotenimiento Citroën Connect, que mantiene la pantalla táctil de 10 pulgadas pero estrena una nueva interfaz gráfica con fondo oscuro. Esta actualización visual busca mostrar una apariencia más sofisticada al habitáculo y facilitar una lectura más intuitiva durante la conducción. El sistema conserva la compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, sumando volante multifunción, computadora de a bordo y dirección asistida eléctrica desde el nivel de entrada.

El sistema conserva la compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay

A partir de la versión Feel, la dotación tecnológica se incrementa con la inclusión del tablero digital TFT a color de 7 pulgadas, sensores de estacionamiento posteriores, cámara de visión trasera y espejos retrovisores con comando eléctrico.

En la parte alta de la gama, las configuraciones T200 Shine y T200 Dark Edition dan un salto en materia de confort y sofisticación, según la firma. Ambas variantes suman el sistema Keyless de acceso sin llave y arranque por botón Start/Stop, además de climatizador automático, control de velocidad crucero con limitador, tapizados y volante revestidos en cuero, y un panel de a bordo con acabado mullido soft touch. Asimismo, estas versiones permiten optar por una carrocería con techo bitono en contraste.

El baúl tiene una capacidad de carga de 490 litros

La gran novedad en la oferta es la versión Dark Edition, pensada para quienes buscan una presencia más deportiva y urbana. Esta variante se diferencia por una identidad visual propia compuesta por detalles exteriores oscurecidos, insignias distintivas, un spoiler trasero y llantas de aleación terminadas en color negro. En el habitáculo, la versión añade un revestimiento de techo interior en tono negro y una ambientación específica que refuerza su propuesta estética.

La oferta mecánica del Citroën Basalt MY27 se organiza en cuatro niveles de equipamiento y dos combinaciones de motor y transmisión: las versiones de entrada Live Plus y Feel emplean el motor naftero 1.3 litros asociado a una caja manual de cinco velocidades, por su parte, los niveles superiores T200 Shine y T200 Dark Edition recurren al motor Turbo 200, acoplado a una transmisión automática de variador continuo (CVT) que simula siete marchas, asegurando un desempeño ágil y eficiente.

En seguridad, toda la familia dispone de control de estabilidad (ESP), control de tracción, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.