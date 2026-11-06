Cómo aplicar la regla de los dos segundos para calcular la distancia de seguridad al volante

Manejar a 120 km/h implica recorrer unos 33 metros por segundo. En esas condiciones, mantener apenas nueve metros respecto del vehículo que circula adelante puede resultar insuficiente para reaccionar ante una frenada inesperada. Por ello, respetar la distancia de seguridad es una de las medidas fundamentales para prevenir choques por alcance, especialmente en rutas y autopistas.

En esa línea, el riesgo no depende únicamente de la velocidad, sino también del tiempo que necesita el conductor para advertir un peligro y comenzar a actuar, además del espacio que requiere el vehículo para detenerse. Durante el tiempo de reacción, el auto continúa avanzando sin que necesariamente haya comenzado el frenado. Si la separación es demasiado corta, una maniobra imprevista puede terminar en una colisión.

En la Argentina, la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito establece que la distancia entre vehículos que circulan por un mismo carril debe ser prudente según la velocidad y las condiciones de la calzada y del clima. Además, fija una separación temporal mínima de dos segundos. Es decir, la norma contempla una excepción para determinados vehículos de carga de más de 20,50 metros de longitud que circulan por rutas bidireccionales, para los que establece una separación de 100 metros.

Para calcular la distancia sin medir metros, se puede aplicar la llamada regla de los dos segundos. El procedimiento consiste en elegir un punto fijo del camino, como un cartel, un poste o una señal, y observar cuándo pasa por allí el vehículo que circula adelante. En ese momento, expertos recomiendan contar: “mil ciento uno, mil ciento dos”. Si el auto propio llega al mismo punto antes de terminar el conteo, significa que la separación es menor a la recomendada y hay que aumentarla.

Se puede aplicar la llamada regla de los dos segundos, según los expertos Shutterstock - Shutterstock

La ventaja de este método es que permite estimar el espacio disponible sin hacer cálculos mientras se conduce. Además, se adapta a la velocidad: cuanto más rápido circula el vehículo, mayor es la distancia que recorre durante esos dos segundos.

A 120 km/h, por ejemplo, el auto avanza unos 33 metros en un segundo. En dos segundos, recorre aproximadamente 67 metros. Si se toma como referencia un intervalo de tres segundos, la distancia asciende a unos 100 metros. El manual del conductor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) también destaca que el margen debe aumentar cuando las condiciones de circulación reducen la visibilidad o dificultan la detención.

La distancia de seguridad tampoco debe mantenerse siempre igual. Cuando llueve, hay niebla o el pavimento está resbaladizo, es necesario reducir la velocidad y dejar más espacio respecto del vehículo precedente. La presencia de agua sobre el asfalto puede afectar la adherencia de los neumáticos y aumentar la distancia de frenado. En tanto, la niebla reduce el campo visual y dificulta advertir a tiempo una detención o un obstáculo.

No respetar la distancia de seguridad puede derivar en siniestros viales William A. Morgan - Shutterstock

En estas circunstancias, ampliar el intervalo permite disponer de más tiempo para reaccionar. El manual para conductores profesionales de la ANSV recomienda tomar como referencia tres segundos en condiciones favorables y aumentar ese margen cuando hay poca visibilidad, calzadas resbaladizas o vehículos que obstruyen el campo visual.

No respetar la separación mínima también puede tener consecuencias legales. La reglamentación nacional prevé una multa de entre 150 y 500 Unidades Fijas (UF) y el descuento de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir. El monto final en pesos depende del valor de la unidad fija aplicable y de la jurisdicción en la que se constate la infracción.

Entonces, la distancia de seguridad no se calcula contando autos ni estimando una cantidad fija de metros; sino que la regla de los dos segundos ofrece una referencia sencilla para mantener un margen prudente, aunque las condiciones del camino pueden exigir una separación mayor, como se mencionó previamente.