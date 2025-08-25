Cómo consultar las multas de tránsito de la ciudad de Rosario

Mantener control sobre las infracciones de tránsito de un vehículo es esencial para evitar sorpresas financieras y problemas legales. Incluso, pagar las multas a tiempo puede representar un ahorro, ya que muchas jurisdicciones aplican descuentos por abono voluntario.

Además, llevar un control del historial de faltas evita problemas más graves, como la pérdida de puntos en el sistema de scoring nacional, lo que podría derivar en sanciones futuras o complicaciones al momento de vender la unidad.

En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, los conductores cuentan con una plataforma digital y oficial que permite consultar de manera sencilla todas las infracciones asociadas a un vehículo. Para averiguar el estado de un vehículo se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio de Rosario.gob.ar a la sección de “Multas de tránsito por vehículo”.

Ingresar la patente.

Clickear el botón de “Consultar”.

el botón de “Consultar”. Luego emitir el informe.

El sitio permite emitir un informe con el estado del vehículo

¿Prescriben las infracciones en territorio santafesino?

La Ley Nacional de Tránsito N°24.449 dicta en su artículo 89 que a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las graves. Aunque, como sucede con la mayoría de las normas de tránsito, las distintas jurisdicciones tienen la potestad de aplicarlas con algunas diferencias.

Una provincia que aplicó esa norma tal cual está redactada es la de Buenos Aires. Y otra que tampoco le aplicó cambios es la de Santa Fe.

En Santa Fe las multas leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco

En cambio, la Ciudad de Buenos Aires le aplicó diferencias: todas prescriben a los cinco años, sin importar si son leves o graves.

En la provincia de Córdoba, rige con otra diferencia, la prescripción de las infracciones es a partir de los tres años “a contar desde el día siguiente de cometidas, sean leves, graves o muy graves”, tal y como se lee en el artículo 123 de la ley provincial N°9169.