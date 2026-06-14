Las 5 rutas del mundo que nadie quiere transitar

Fantasmas, energías sobrenaturales, abandonos, desapariciones, retornos inexplicables, asesinatos y repetición son algunas de las palabras que describen la esencia de cinco rutas que fueron catalogadas como “malditas”, “embrujadas” y “paranormales”, por muchos de los conductores que las transitaron.

Localizadas en distintos países alrededor del mundo, todas generan la misma reacción y parecen tener el mismo cometido: asustar.

En común también tienen el hecho de poseer un misterio respaldado por una historia. Se trata de lugares físicos que existen en el presente, con leyendas arraigadas en la profundidad del pasado que se perduraron en el tiempo y en las mentes de los habitantes de generación en generación.

1. Ruta 666, Estados Unidos

La primera en el ranking es quizá la más acusada de maldita por su nombre: 666, que tiene una connotación satánica para los religiosos. Ubicada en el suroeste de Estados Unidos, la Ruta 666 recorre los estados de Colorado, Nuevo México y Utah; obtuvo su nombre original debido a su extensión de 192 millas en los estados mencionados.

La Ruta 666 recorre los estados de Colorado, Nuevo México y Utah; obtuvo su nombre original debido a su extensión de 192 millas en los estados mencionados

Debido a la mala fama que se hizo, en parte debido a su geografía montañosa con curvas pronunciadas, y en parte debido a reportes de actividad paranormal como avistamientos de fantasmas, fenómenos visuales extraños y desapariciones de conductores, fue apodada como “ruta de los demonios”. Su reputación era tal que, en 2003, fue renombrada como Ruta 491.

2. La niña de Valparaíso, España

En el podio está también la ruta que pasa por el punto denominado como “La niña del Valparaíso”, en Cáceres, ciudad en la parte oeste de España que une Peraleda de la Mata con Torviscoso.

Los rumores relatan que en el siglo XIX una comitiva de carruajes volvía de la comunión de una niña cuando, al pasar por las ruinas de la aldea abandonada de Valparaíso, una manada de lobos, perros salvajes o serpientes (dependiendo de la versión) asustaron a los caballos que huyeron al galope y, aparentemente sin percatarse, dejaron atrás a la niña. Cuentan que al percatarse volvieron al punto y la niña ya no estaba.

Un suceso similar tuvo lugar en la década del 1950 en el mismo punto. Cuando una familia volvía después de la primera comunión de una de sus niñas, hubo un accidente y esta murió, oficializando el circuito como terreno maldito.

Muchos de los habitantes de pueblos cercanos que circulan por la ruta testifican que en noches cerradas aparece una niña vestida de primera comunión con guantes blancos, un rosario en la mano derecha y un librito en la izquierda, a un lado de la calzada, cerca de la aldea abandonada.

3. M6: la ruta de los horrores, Inglaterra

La M6 es una de las principales autopistas del Reino Unido y se extiende desde el noroeste de Inglaterra hasta el sureste de Escocia, durante 486 kilómetros de largo. Conecta varias ciudades y regiones como Birmingham, Manchester, Liverpool y Glasgow.

Son tantas las historias de sucesos con connotación paranormal que se dieron en esta ruta que fue bautizada entre los locales como la “ruta de los horrores”. Por un lado, hay quienes reportaron haber visto una mujer vestida de novia al lado de la calzada donde años atrás una chica había sido asesinada en su camino al altar.

La ruta M6 en una mañana nublada, en Inglaterra Rob Spurr - Shutterstock

Por otro lado, hay quienes aseguraron levantar a un hombre haciendo dedo y, tras revelarles la solución a los grandes problemas del mundo, desaparece como por arte de magia. El tramo de la ruta entre Carlisle y Rugby, por su parte, fue emblemático por ser el escenario de relatos de conductores que habrían visto espectros de soldados romanos y fantasmas con ojos de fuego vagando por la autopista.

4. Túnel de Belchen, Suiza

Dicen que son pocos los que se animan a transitar el Túnel de Belchen, también conocido como “túnel de los espectros”, que forma parte de la autopista A2 de Basilea a Chiasso y enlaza Epintgen en el cantón de Basilea-Campiña con Hägendorf en el Cantón de Soleura. Inaugurado en 1966, se habla de un túnel de 3180 metros de largo que, según cuentan, albergó algo más que un simple paso.

Entre 1980 y 1981 empezó a difundirse un mito sobre un fantasma que hacía dedo. Inicialmente era un varón que, aparentemente, fue levantado y desapareció. Al año el protagonista pasó a ser una mujer vestida de blanco que, indican los locales, aparecía repentinamente en frente de los conductores y a veces les hablaba.

Túnel de Belchen en Suiza

El 6 de enero de 1981, los medios locales escribieron sobre los presuntos avistamientos y la policía de Basilea recibió docenas de llamadas telefónicas reportando haber visto o vivido situaciones extrañas en dicho túnel. El Bölchengespenst (fantasma de Belchen) se convirtió en un tema popular para el carnaval Shrove de ese año y hasta sus músicos de la Oberbaselbieter Ländlerkapelle discutieron la leyenda.

En 1983 la edición del libro Baselbieter Sagen divulgó más avistamientos de la mujer blanca. Concretamente está el relato de dos mujeres que dicen haber levantado a una mujer de mediana edad, pálida a la que le preguntaron si se sentía bien y ella respondió: “No, desafortunadamente no. No estoy bien en absoluto. Algo horrible va a pasar, algo muy terrible”.

Cuentan que cuando se dieron vuelta para mirar el asiento trasero, la mujer había desaparecido. El túnel fue completamente renovado en 2003.

5. Autopista A3, Croacia

Conocida como “Autocesta A3″ en croata, la Autopista A3 de Croacia es una importante vía de alta velocidad que conecta la capital, Zagreb, con la ciudad de Lipovac, en la frontera con Serbia al sureste del país. Tiene una longitud total de alrededor de 323 kilómetros.

Además de ser una ruta conocida por garantizar conexión, es una ruta famosa por la frecuencia de accidentes viales fatales. Muchos conductores reportaron perder la señal de radio, la concentración y hasta el control de su vehículo al transitar ciertas secciones de la ruta. Hay quienes dicen haber sido víctimas de alucinaciones o haber sentido una fuerza misteriosa que tiraba en la dirección opuesta a la que intentaban ir.

La autopista A3 en Croacia, vacía una mañana veraniega Bits And Splits - Shutterstock

Puntualmente, dos personajes conocidos, el macedonio Toše Proeski y la actriz croata Dolores Lambaša, murieron en 2007 y en 2013 respectivamente, a solo 60 metros de distancia (en la sección de la ruta entre Staro Petrovo Selo y Nova Gradiška) y a la misma hora.

Cuenta la leyenda que los trabajadores usaron cemento de lápidas y material de monumentos y tumbas para construir la ruta. Los locales culpan al agua subterránea.