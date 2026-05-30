El insólito examen que deben pasar quienes sacan el registro en el país más exigente del mundo

Obtener la licencia de conducir suele ser un desafío en cualquier parte del mundo, pero hay países donde aprobar el examen práctico puede convertirse en una verdadera odisea. Uno de los casos más extremos es el de Japón, donde las pruebas para conseguir el registro son consideradas entre las más estrictas y complejas a nivel global.

En ese sentido, las redes sociales se llenaron en los últimos meses de videos que muestran los exigentes circuitos que deben atravesar los aspirantes. Desde maniobras milimétricas hasta recorridos extremadamente angostos, las imágenes despertaron sorpresa entre usuarios de distintos países por el nivel de precisión requerido.

Cuentan con un “campamento de conducción” opcional koumaru - Shutterstock

Más allá de conocer las normas de tránsito, el examen exige una combinación de habilidades físicas, técnicas y emocionales. Los futuros conductores deben demostrar coordinación entre manos, pies y vista para operar el volante, los pedales y la caja de cambios de manera fluida, además de capacidad de concentración, memoria, orientación espacial y manejo del estrés.

Cómo es el examen para obtener la licencia de conducir

En Japón, quienes desean obtener una licencia de conducir tienen dos caminos posibles. El primero consiste en asistir a una autoescuela tradicional, donde los alumnos toman clases según sus horarios y se trasladan diariamente desde sus casas o trabajos.

La segunda alternativa, mucho más intensiva, son los denominados “campamentos de conducción”. En este sistema, los aspirantes permanecen durante varias semanas en hoteles o residencias vinculadas a la escuela de manejo mientras realizan cursos acelerados. Generalmente duran entre dos y tres semanas y son elegidos por quienes buscan obtener la licencia en el menor tiempo posible.

Al completar el curso y aprobar las instancias correspondientes, los estudiantes reciben un certificado de graduación y un permiso de aprendizaje que luego les permite presentarse a los exámenes definitivos para obtener la licencia.

Entonces, una vez superada esa instancia de autoescuela (o campamento de conducción), los aspirantes deben afrontar un segundo examen práctico todavía más exigente. Según explicó en sus redes sociales un influencer japonés llamado “Japonesvlog”, esta prueba (que se volvió viral en internet) es conocida por su elevado nivel de dificultad.

Uno de los desafíos más comentados consiste en circular por caminos extremadamente estrechos sin tocar los bordes ni desviarse del trazado, una maniobra que exige máxima precisión y control del vehículo.

Además, Japón cuenta con distintos tipos de licencias según el vehículo: motocicletas, automóviles y vehículos de gran porte, cada una con diferentes categorías. Para acceder a ellas es obligatorio tener al menos 18 años, contar con residencia válida en el país y aprobar un examen médico.

En el caso de las motos, las exigencias son todavía mayores. Los solicitantes deben acreditar un mínimo de seis meses de experiencia práctica antes de presentarse a la evaluación final. A su vez, las licencias no se unifican entre categorías, por lo que quien quiera manejar tanto autos como motocicletas debe obtener ambos permisos por separado.

Especialistas en seguridad vial suelen remarcar algunos consejos básicos para enfrentar este tipo de evaluaciones: descansar correctamente antes de la prueba, llegar con anticipación para reducir la ansiedad y mantener una actitud tranquila durante las indicaciones del examinador. Sin embargo, incluso con preparación, aprobar no resulta sencillo.