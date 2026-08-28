Cómo elegir tu primer auto: qué mirar según tu presupuesto, uso y mantenimiento

Comprar el primer auto suele comenzar con una búsqueda de precios. Se establece cuánto dinero hay disponible, se recorren publicaciones y concesionarias y se comparan vehículos que entran dentro de ese límite. Pero la elección no debería comenzar por una marca o un modelo, sino por tres preguntas: cuánto se puede y quiere gastar en el vehículo, qué uso real tendrá y cuánto costará mantenerlo.

El presupuesto no termina en el precio

El primer paso es diferenciar el precio del vehículo del dinero necesario para concretar la operación. En un 0 km hay que sumar el patentamiento, flete, formularios, sellados y gastos administrativos de la concesionaria. También será necesario contratar un seguro antes de retirarlo.

Por eso, antes de señar conviene solicitar un presupuesto final por escrito, con cada concepto discriminado. El precio de lista, e incluso el promocionado por la concesionaria, puede no coincidir con el monto que finalmente se necesita para poner el auto en la calle.

En un 0 km hay que sumar el patentamiento, el flete, los formularios, los sellados y los gastos administrativos de la concesionaria Freepik

En un usado aparecen la transferencia, los aranceles registrales, informes necesarios, una eventual gestoría y la revisión previa a la compra. También debe comprobarse si existen deudas de patente o infracciones y acordar expresamente si el vendedor las cancelará (con o sin descuento del precio de venta) o si se transferirá la deuda con el auto. Además, es prudente reservar dinero para un mantenimiento inicial.

Cuánto cuesta mantener un modelo todos los meses

Una vez calculado el desembolso inicial, hay que determinar cuánto dinero demandará el auto durante su uso cotidiano. Los principales gastos son el seguro, patente, combustible, cochera, peajes y el estacionamiento.

Algunos no se pagan mensualmente, pero deben incorporarse a la cuenta. La patente, por ejemplo, puede abonarse en cuotas bimestrales o mediante un pago anual, según la jurisdicción. Para conocer su impacto real sobre el presupuesto conviene dividir el total del año por 12.

Entre los principales costos de mantenimiento se encuentra la patente Daniel Basualdo

El seguro tampoco tiene un valor uniforme. Su precio depende del vehículo, la antigüedad, el lugar de radicación y tipo de cobertura. Antes de comprar resulta conveniente solicitar una cotización para la unidad exacta, ya que dos autos de valores parecidos pueden tener costos de seguro muy diferentes.

El gasto de combustible debe estimarse según el uso previsto. Para hacerlo se necesitan tres datos: cuántos kilómetros se recorrerán por mes, cuántos kilómetros rinde el auto por litro y qué combustible recomienda el fabricante. La cuenta básica es dividir el kilometraje mensual por el rendimiento y multiplicar el resultado por el precio del litro.

Para estimar el gasto de combustible es necesario saber cuántos kilómetros se recorrerán por mes, cuántos km rinde el auto por litro y qué combustible recomienda el fabricante Ricardo Pristupluk

También deben contemplarse la cochera —si fuera necesaria—, el estacionamiento medido, peajes y lavados. Cada uno puede parecer secundario de manera aislada, pero su suma modifica considerablemente el costo mensual, especialmente cuando el vehículo se utiliza todos los días.

Si la compra se financia, la cuota se agrega a todos esos gastos, no los reemplaza. Una cuota que entra en el presupuesto puede dejar de ser sostenible cuando se incorporan el seguro, patente, combustible y el mantenimiento.

La cochera puede ser un gasto adicional en caso de que no se pueda o quiera dejar el vehículo en la vía pública Imagen generada por IA

Los gastos que no llegan todos los meses

El mantenimiento periódico es uno de los costos más fáciles de subestimar porque no aparece de forma constante. Incluye los services, cambios de aceite y filtros, líquidos, alineación, balanceo y la inspección técnica obligatoria cuando corresponda.

Con el paso del tiempo también será necesario reemplazar elementos sujetos a desgaste, como neumáticos, batería, pastillas y discos de freno, escobillas o componentes de la distribución. No todos deberán cambiarse durante el primer año, pero su precio y vida útil sirven para entender el nivel de gastos que tendrá el vehículo.

El mantenimiento periódico incluye los services, cambios de aceite y filtros, líquidos, alineación, balanceo y la inspección técnica obligatoria cuando corresponda Shutterstock - E+

Elegir según el uso y no solo por el gusto

Una vez establecido el presupuesto total, comienza la elección del tipo de vehículo. Para eso conviene anticipar cuántos kilómetros recorrerá, si circulará principalmente por ciudad o por ruta, cuántas personas viajarán y qué espacio será realmente necesario.

Un auto de mayor tamaño puede ofrecer más comodidad y capacidad, pero también puede consumir más, utilizar neumáticos más caros, pagar una patente o un seguro superiores y resultar incómodo para estacionar. Del mismo modo, elegir el vehículo más pequeño o barato disponible puede ser una mala decisión si se viajará frecuentemente con pasajeros, equipaje o por ruta.

El uso que se le dará al vehículo es el pilar fundacional para elegir la mejor opción

También importa comprobar si entra cómodamente en la cochera, si la posición de manejo resulta adecuada, si el baúl responde a las necesidades habituales y si todos los conductores podrán utilizar la transmisión elegida. Una prueba de manejo permite evaluar aspectos que no aparecen en una ficha técnica, como visibilidad, comodidad, respuesta, facilidad para maniobrar y percepción del espacio.

En lo que respecta a seguridad, conviene verificar la presencia de control electrónico de estabilidad, la cantidad y ubicación de los airbags, los cinturones de tres puntos, apoyacabezas y anclajes para sillas infantiles si se trasladarán niños.

Las pruebas de choque aportan una referencia adicional, siempre que se compruebe el año, el protocolo utilizado y que la versión evaluada tenga un equipamiento comparable con la ofrecida en el mercado local. Una misma denominación puede incluir configuraciones de seguridad diferentes según el país o el año de fabricación.

Las pruebas de choque aportan una referencia adicional para conocer la seguridad del modelo Frame Stock Footage - Shutterstock

En un usado, además, hay que revisar que los sistemas se encuentren operativos. Un testigo encendido, un airbag que no fue repuesto después de un choque o una reparación estructural deficiente pueden alterar por completo la protección originalmente ofrecida por el vehículo.

Sobre la elección entre un usado y un 0km la decisión estará condicionada por las prioridades y presupuesto del usuario. El 0km ofrece garantía, ausencia de desgaste previo y mayor previsibilidad inicial, pero exige un desembolso superior y suele perder una parte importante de su valor durante los primeros años.

El usado permite reducir el monto de entrada o acceder a un vehículo de un segmento superior. A cambio, obliga a investigar sus antecedentes y asumir una mayor incertidumbre mecánica. Además, que un auto usado haya bajado de precio no implica que también se haya abaratado su mantenimiento, sino que conservará repuestos, neumáticos y reparaciones acordes con su segmento.

La financiación también forma parte del precio

En el caso de que se necesite financiar la compra, hay que conocer cuál es el costo financiero total, qué gastos de otorgamiento se cobran, si el vehículo queda prendado y qué seguro exige la entidad.

También debe verificarse si las cuotas son fijas, si existe un pago final y cuánto terminará abonándose entre anticipo, cuotas y cargos adicionales. Incluso una financiación promocionada con tasa 0% puede cubrir solamente una parte del valor del vehículo e incluir gastos que deben incorporarse al análisis.

En el caso de que se necesite financiar la compra hay que conocer cuál es el costo financiero total ViDI Studio - Shutterstock

Al mismo tiempo también aparece la depreciación, que también forma parte del costo de tener un auto. Con el paso del tiempo, el vehículo pierde valor por antigüedad, kilometraje, estado y cambios en la demanda.

No es posible anticipar con exactitud cuánto valdrá al momento de venderlo, aunque sí pueden evaluarse algunas señales. Por ejemplo, la presencia de la marca en el país, la disponibilidad de repuestos, la continuidad del modelo y la cantidad de unidades que circulan. Un vehículo difícil de mantener o con poca demanda puede requerir más tiempo o una mayor reducción de precio para encontrar comprador.