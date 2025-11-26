Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo

Cuando de limpiar el auto se trata, es fácil caer en la tentación de comprar productos caros para pulir la carrocería, sacarle brillo a las llantas o remover el polvo de las ventanas. Sin embargo, es posible sustituirlos con uno barato

Se trata del bicarbonato de sodio, ya que dicho compuesto es capaz de eliminar los olores desagradables de la tapicería y hasta combatir los faros opacos.

De acuerdo con la empresa especializada en la venta de autos Car Hop, el bicarbonato de sodio tiene una acción abrasiva que sirve para eliminar la suciedad, pero sin resultar dañino para las superficies de un auto.

Además del bicarbonato de sodio, contar con una hidrolavadora vuelve el proceso más simple Shutterstock

Sus principales beneficios en el campo de la limpieza son que neutraliza los malos olores porque es absorbente, remueve las manchas por sus propiedades blanqueadoras, recupera el brillo de los faros y pule la goma y el plástico, ya sea en las llantas o en los interiores.

¿Cómo lavar un auto con bicarbonato de sodio?

Para lavar tu auto con bicarbonato de sodio, el blog de la marca Arm & Hammer recomienda aplicar el siguiente método para el que hacen falta como materiales: bicarbonato de sodio, dos paños de microfibra, un cepillo de cerdas suaves, aspiradora y un balde de agua tibia. El procedimiento paso a paso es el siguiente:

Enjuaga el exterior del auto para eliminar las impurezas sueltas.

Humedece un paño y espolvorea un poco de bicarbonato de sodio.

Comienza a lavar la superficie; realiza movimientos suaves.

Cuando termines, enjuaga de nueva cuenta el auto y seca con el otro paño.

Con el cepillo de cerdas suaves y un poco más de bicarbonato, talla los neumáticos.

Vuelve a enjuagar con agua y deja que se sequen.

Para el interior, Car Hop recomienda hacer una pasta de bicarbonato de sodio con agua para remover las manchas. Aquí solo se debe dejar reposar 15 minutos y después enjuagar los tapizados, cinturones, etcétera.

También se puede aplicar bicarbonato de sodio sobre las ópticas Shutterstock

Otro método, de acuerdo con el blog de la tienda AutoZone, es espolvorear bicarbonato ocasionalmente para mantener un aroma fresco en los interiores.

Una vez que se terminó de quitar los residuos, es necesario aspirar el auto. Para lavar los faros o para quitarles lo opaco, la marca Bridgestone también señala que el bicarbonato puede ser muy útil. En este caso, se tiene que hacer la misma pasta y luego aplicarla con un cepillo de cerdas suaves sobre la cubierta de los faros. Es necesario tallar con un poco de fuerza, ya que dicho compuesto no raya las superficies.

Luego de quitar los residuos es necesario aspirar el auto Shutterstock

Finalmente, la tienda AutoZone recomienda disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y utilizar esta solución para lavar la corrosión en la batería del auto. Para ello, sólo basta con remojar un cepillo pequeño en la mezcla y frotar las partes en las que hay signos de oxidación. Por seguridad, siempre hay que utilizar guantes y gafas para este procedimiento.