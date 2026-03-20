Cuánto cuesta alquilar un motorhome por día en España

Viajar sin itinerarios rígidos, con la posibilidad de cambiar de rumbo sobre la marcha y detenerse donde invite el paisaje, es una de las principales razones por las que el motorhome gana cada vez más adeptos como opción turística.

Este tipo de turismo combina transporte y alojamiento en una sola experiencia, lo que no solo amplía la libertad del recorrido sino que también puede representar un ahorro frente a los costos tradicionales de hotelería, especialmente en temporada alta.

En el caso de que el viaje sea por Europa, más particularmente por España, es importante tener en cuenta que alquilar un motorhome no tiene una tarifa única. El precio varía de manera marcada según el tipo de unidad, el momento del año y las condiciones de contratación.

Con los valores publicados por empresas y plataformas del sector en sus sitios web, el costo diario puede ubicarse desde unos 54 euros en los formatos más compactos hasta 200 euros o más en vehículos de mayor porte y en temporada alta.

Alquilar un motorhome no tiene una tarifa única, ya que varía según el tipo de unidad, el momento del año y las condiciones de contratación Shutterstock

La primera diferencia aparece por categoría. En las campers más pequeñas, los valores son más accesibles. Una Ford Turneo Duncan 500 se puede encontrar desde los 54 euros por día en temporada baja o una Ford Transit Duncan 545 desde 62 euros. Los modelos de mayor tamaño, como la Sunlight i68, suben desde 104 euros y otros como la Etrusco A 7300 DB figuran desde 91 euros, según consta en webs oficiales.

Pero el modelo no es el único factor. La época del año influye de forma decisiva. En España suele considerarse temporada alta al período que va de junio a septiembre, media a marzo, abril, mayo y octubre, y baja a enero, febrero, noviembre y diciembre. También aclara que fechas puntuales, como Semana Santa o algunos puentes, pueden alterar esa lógica y empujar las tarifas al alza.

La época del año influye de forma decisiva en el precio

Para una Ford Tessoro 496, una empresa informa 110 euros por día en temporada baja, 125 euros en media y 165 euros en alta para alquileres de entre tres y siete días. El mismo cuadro muestra además que, a mayor cantidad de jornadas contratadas, el valor diario baja.

A ese cálculo, además, hay que sumar los cargos adicionales, como tasas de gestión o de limpieza, además de otros posibles extras. Por eso, el precio diario publicado funciona como referencia, pero no siempre coincide con el monto final que termina pagando el cliente.

A mayor cantidad de jornadas contratadas, el valor diario baja Sofía López Mañan / Gentileza revista Lugares

Con ese panorama, puede trazarse una referencia general del mercado español. En un motorhome compacto, el alquiler suele moverse entre 54 y 70 euros por día; en uno intermedio, entre 79 y 125 euros y en los modelos de mayor tamaño o en los meses de mayor demanda, es habitual encontrar valores de 145 a 185 euros diarios.