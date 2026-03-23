Tu 0km sin barreras. Cómo es el sistema que permite retirar un auto nuevo con el peaje electrónico ya instalado

Desde enero de 2026, los autos 0km salen del concesionario con el dispositivo de peaje electrónico instalado y activado, listos para circular por autopistas y accesos con cobro automático sin ningún trámite adicional. La iniciativa, llamada “Tu 0km sin barreras”, fue lanzada por ACARA en articulación con AUSA y aplica a todos los concesionarios oficiales del país.

Qué es TelePASE y cómo funciona

TelePASE es el sistema de peaje electrónico que permite el cobro automático del peaje mediante un dispositivo —conocido como tag— que se coloca en el parabrisas del vehículo. Al pasar por un pórtico habilitado, el sistema lo detecta y debita el monto correspondiente de forma instantánea, sin que el conductor tenga que detenerse.

El sistema no tiene costos fijos ni abonos mensuales: el usuario paga únicamente por los peajes que efectivamente utiliza. La gestión es completamente digital, con múltiples medios de pago disponibles y la posibilidad de administrar la cuenta desde una aplicación o sitio web.

En los accesos donde conviven cabinas tradicionales y pórticos electrónicos, circular con tag resulta más económico que abonar en efectivo o con tarjeta en la cabina. Y en los corredores que ya operan bajo el modelo Free Flow —sin barreras físicas—, contar con el dispositivo es directamente obligatorio para no incurrir en infracciones.

Por qué es relevante ahora

La campaña llega en un momento de transformación del sistema de peajes en la Argentina. El modelo Free Flow, que reemplaza las barreras físicas por pórticos inteligentes capaces de detectar los vehículos en movimiento, avanza de manera sostenida en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, su adopción ya es significativa, y la tendencia apunta a que en los próximos años se extienda a más corredores urbanos e interurbanos.

En ese contexto, circular sin el dispositivo instalado puede derivar en multas. A diciembre de 2024, la penalidad por no contar con tag en zonas de peaje electrónico obligatorio ascendía a $120.000. La incorporación del sistema desde la entrega del vehículo apunta precisamente a evitar que los nuevos propietarios queden expuestos a esa situación por desconocimiento o demora en la gestión.

Qué cambia para el comprador

Hasta ahora, obtener e instalar el tag era una responsabilidad que quedaba en manos del usuario tras la compra. Muchos lo postergaban o directamente desconocían el trámite, lo que generaba inconvenientes al circular por zonas con cobro automático —un problema especialmente frecuente entre conductores del interior del país que ingresan por primera vez a corredores urbanos con Free Flow.

Con la nueva dinámica, ese paso queda integrado al proceso de entrega del vehículo. El concesionario se ocupa de la instalación y la habilitación del dispositivo como parte del alistamiento del auto, de la misma manera en que verifica el estado mecánico o completa la documentación. El cliente, al momento de retirar su 0km, recibe también toda la información necesaria para gestionar su cuenta y comenzar a operar el sistema.

La mirada del sector

Desde ACARA, la iniciativa es vista como una oportunidad para que los concesionarios amplíen su rol dentro de la cadena de valor, posicionándose como facilitadores de una experiencia de movilidad más completa. “Nuestro objetivo es que la experiencia de retirar un vehículo sea cada vez más integral y libre de preocupaciones”, señaló Sebastián Beato, presidente de la entidad.

“El cliente ya no tiene que ocuparse de trámites posteriores: sale del concesionario con su 0km listo para circular por las autopistas de todo el país. Queremos que la tecnología sea una aliada que acompañe al usuario desde el primer kilómetro”, agregó Beato, quien además destacó que el acuerdo con AUSA “refuerza un compromiso directo con la seguridad vial y la eficiencia del tránsito”.

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