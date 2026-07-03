Construyeron un auto con más de 300.000 piezas de Lego que funciona y supera los 100 km/h

Un auto construido con piezas de LEGO superó los 100 km/h. La cifra, que para un deportivo convencional no sería llamativa, se vuelve extraordinaria cuando se trata de una réplica funcional, a tamaño real y armada con 327.906 bloques de la compañía de juguetes.

El modelo en cuestión es una imitación del Koenigsegg Sadair’s Spear y alcanzó los 111 km/h en el icónico circuito de Goodwood, Inglaterra, quedando registrado como el más rápido jamás construido por la marca.

Según informó LEGO, la prueba se realizó en la famosa colina de Goodwood, aunque en sentido inverso al tradicional ascenso. Al volante estuvo Markus Lundh, piloto de pruebas de Koenigsegg, el mismo que en 2025 había manejado el Sadair’s Spear real durante el Festival de la Velocidad de Goodwood. Esta vez, el desafío era llevar al límite una recreación hecha principalmente con piezas de plástico, pero con una base técnica preparada para moverse como un verdadero auto.

Debajo de la carrocería construida con los bloques hay un chasis desarrollado a medida, una estructura de seguridad, ruedas originales de Koenigsegg, neumáticos Pirelli, frenos de alto rendimiento y una suspensión inspirada en el sistema Triplex que utiliza la marca sueca. La propulsión está a cargo de un motor eléctrico ubicado en el eje trasero.

Debajo de la carrocería construida con los bloques tiene un chasis desarrollado a medida Ben Raddatz

El resultado es una máquina tan particular como pesada, que acusa unos 1800 kilos, de los cuales alrededor de 400 corresponden las piezas de juguete. Es decir, pesa bastante más que el hiperdeportivo que toma como inspiración, pero conserva varios de sus rasgos distintivos, tanto en la silueta como en algunas funciones.

El trabajo demandó más de 9400 horas de desarrollo y construcción. Para lograr las formas del Sadair’s Spear, el equipo fabricó más de 2000 paneles individuales. Uno de los detalles más llamativos es que los elementos exteriores fueron ensamblados sin pegamento, donde incluso el alerón trasero, sometido a cargas aerodinámicas durante la prueba, está construido íntegramente con piezas LEGO unidas de forma mecánica.

El resultado es una máquina que pesa unos 1800 kilos

Durante el intento inicial, parte del difusor trasero se desprendió por la exigencia aerodinámica. El equipo debió intervenir el vehículo, reemplazar las piezas dañadas y revisar los sistemas antes de volver a la pista. En el segundo intento, la réplica alcanzó los 111 km/h y estableció el récord.

El proyecto funcionó como anticipo de un nuevo set que lanzó la compañía sobre el Koenigsegg Sadair’s Spear. Se trata de un modelo a escala 1:8 compuesto por 4104 piezas, que reproduce varios elementos técnicos del hiperdeportivo.

Entre ellos, un motor V8 con pistones funcionales, una caja secuencial de nueve marchas, dirección operativa, suspensión Triplex delantera y trasera, techo desmontable y un indicador giratorio de marcha. El set estará disponible para el público general desde el 4 de julio con un precio informado de US$449,99, €449,99 o £399,99, según el mercado.