Estos son los 10 SUV más baratos del país en agosto

La industria automotriz hace ya varios años que se volcó hacia los Sport Utility Vehicle (SUV), al punto de que este segmento comenzó a diversificarse y a consolidar distintas categorías: como los crossover y los segmentos B, que agrupan a los modelos compactos; C, correspondiente a los medianos; y D, reservado para vehículos de mayores dimensiones y, principalmente, con capacidad para siete pasajeros.

En este contexto, la mayoría de las automotrices se adaptaron a la tendencia y, con el tiempo, comenzaron a ampliar sus portfolios con este tipo de vehículos, que se convirtieron en protagonistas del mercado. Como referencia, durante 2025, de los 20 modelos más vendidos en la Argentina, la mitad fueron SUV (10), mientras que los restantes se repartieron entre seis autos compactos, tres pickups y un utilitario.

Los 10 SUV más baratos de agosto

Por lo tanto, al tratarse de un segmento que gana cada vez más terreno en el mercado, las automotrices ya definieron sus estrategias para competir en esta categoría. Esto se da pese a que, en general, se trata de vehículos con precios superiores a los de un hatchback compacto, por ejemplo.

Con este escenario, así quedó conformado el ranking de los SUV más económicos del mercado. Para elaborarlo, se tomaron los precios de lista vigentes durante agosto y, en los casos en que un modelo cuenta con más de una versión, se consideró la variante de entrada de gama:

JAC S2: US$20.900 (o $31.768.OOO)

US$20.900 (o $31.768.OOO) Volkswagen Nivus: $34.286.650

$34.286.650 Citroën Basalt: $35.630.000

$35.630.000 Chevrolet Spin: $36.178.900

$36.178.900 Nissan Kait: $36.500.000

$36.500.000 Volkswagen Tera: $37.865.250

$37.865.250 Volkswagen T-Cross: $39.060.350

$39.060.350 Chevrolet Sonic: $39.158.900

$39.158.900 Renault Kardian: $39.280.000

$39.280.000 Citroën Aircross: $40.960.000

El modelo más accesible del ranking continúa siendo el JAC S2, un SUV de una marca china cuyo precio se mantiene expresado en dólares. Con una cotización de US$20.900, su valor en pesos asciende a $31.768.000, de acuerdo con el tipo de cambio del dólar al momento de publicar este artículo.

JAC S2

En el segundo puesto se ubicó el Volkswagen Nivus, que durante agosto se ofrece con un precio de $34.286.650. De esta manera, el SUV compacto de la marca alemana se mantiene entre las alternativas más accesibles del mercado y vuelve a posicionarse por delante del Citroën Basalt.

Volkswagen Nivus

El tercer lugar quedó para el Citroën Basalt, uno de los modelos que, tras su lanzamiento, supo posicionarse durante un tiempo como el SUV más económico del mercado argentino. Durante agosto, la versión considerada para este ranking tiene un precio de $35.630.000, con el que se mantiene entre las alternativas más accesibles de la categoría.

Citroën Basalt Pedro Bicudo

En el cuarto puesto aparece la Chevrolet Spin, un modelo que se destaca por combinar características de un SUV con capacidad para hasta siete pasajeros. Con un precio de $36.178.900, se mantiene como una de las pocas alternativas con esta configuración (de siete asientos) dentro del grupo de vehículos más accesibles.

Chevrolet Spin

Para cerrar el top cinco aparece el Nissan Kait, que durante agosto tiene un precio de $36.500.000. El modelo se incorpora así entre las opciones más económicas del listado, a poca distancia de la Chevrolet Spin que ocupa el cuarto lugar.