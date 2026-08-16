Una nueva marca china desembarcó en la Argentina y presentó tres SUV híbridos

El mercado automotor argentino sumó un nuevo competidor que fabrica sus autos en China. Lynk&Co inició sus operaciones en el país de la mano del Grupo Belcastro con tres SUV híbridos enchufables: los modelos 01, 06 y 08, cuyos precios parten de los US$32.800 y llegan hasta los US$63.200.

Creada en 2016 en Gotemburgo, Suecia, la automotriz forma parte del Geely Holding Group, el conglomerado chino al que también pertenecen marcas como Volvo Cars, Polestar y Lotus. Su propuesta combina el desarrollo y la ingeniería europea con la capacidad industrial y tecnológica alcanzada por China.

Dentro del mercado, Lynk&Co busca ubicarse en una franja superior respecto a otras marcas generalistas o chinas, con vehículos que ponen el acento en el equipamiento, la conectividad y las asistencias a la conducción, pero sin llegar a ser una firma de lujo tradicional.

Los tres modelos elegidos para iniciar su operación argentina cuentan con sistemas híbridos enchufables, capaces de recorrer distancias cotidianas utilizando únicamente electricidad y conservar un motor naftero para los viajes más largos.

El Lynk&Co 01: 276 CV y 75 kilómetros eléctricos

El Lynk&Co 01 es un SUV de 4,54 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,69 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros. Su baúl ofrece 509 litros y puede alcanzar los 1397 litros al abatir los asientos traseros.

El 01 mide 4,54 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,69 metros de alto birthdaystar

Su sistema híbrido enchufable combina un motor naftero 1.5 turbo de 137 CV y uno eléctrico de 143 CV. En conjunto, desarrolla 276 CV y 535 Nm de torque, asociados a una transmisión específica para híbridos de tres velocidades 3DHT Pro y tracción delantera.

El SUV desarrolla 276 CV y 535 Nm de torque

Según la ficha técnica presentada por la marca, acelera de cero a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Utiliza una batería de iones de litio NCM de 17,7 kWh, con la que puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico bajo el ciclo WLTC. La autonomía total declarada es de 850 kilómetros.

Puede recorrer hasta 75 kilómetros en modo eléctrico birthdaystar

La batería admite cargas en corriente alterna de hasta 6,6 kW y requiere 2,8 horas para pasar del 0% al 100% en esas condiciones.

En tecnología incorpora una pantalla multimedia de 15,4″, instrumental digital de 10,2″, Apple CarPlay, Android Auto y un sistema de sonido Infinity Harman Kardon con diez parlantes y subwoofer. También cuenta con reconocimiento facial, teléfono como llave digital, cinco puertos USB-C, cargador inalámbrico, techo panorámico, asientos y volante calefaccionados y función V2L para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Incorpora una pantalla multimedia de 15,4″ y un instrumental digital de 10,2″ birthdaystar

El equipamiento de seguridad incluye control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, detección de punto ciego, mantenimiento y cambio de carril, monitoreo del conductor, alerta de tránsito cruzado trasero y una cámara con visión de 540°. El modelo cuenta con cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP. El Lynk & Co 01 cuesta US$37.900.

El SUV compacto más accesible de la gama

El Lynk&Co 06 es el modelo más compacto y accesible de la gama. Mide 4,35 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,62 metros. Tiene un baúl de 280 litros, ampliable hasta 1000 litros con los asientos traseros abatidos.

Su mecánica híbrida enchufable utiliza un motor naftero 1.5 turbo y otro eléctrico, asociados a una transmisión 3DHT Pro de tres velocidades. La potencia combinada alcanza los 299 CV y el torque máximo es de 578 Nm.

El Lynk&Co 06 tiene una potencia combinada que alcanza los 299 CV y un torque máximo de 578 Nm

Pese a ser el vehículo de entrada a la marca, es el que declara la mejor aceleración de los tres: puede pasar de cero a 100 km/h en 5,9 segundos.

A diferencia de los otros dos modelos, utiliza una batería de litio-ferrofosfato —LFP— de 19,09 kWh. Su autonomía eléctrica declarada es de 126 kilómetros y la autonomía total alcanza los 1280 kilómetros, en ambos casos bajo el ciclo WLTC. La potencia máxima de carga en corriente alterna es de 6,6 kW.

En el Lynk&Co 06 su autonomía eléctrica declarada es de 126 kilómetros

Entre sus principales elementos aparecen una pantalla multimedia de 14,6″, instrumental digital de 10,2″, Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, cinco conexiones USB, sistema de sonido de ocho parlantes y una salida V2L de 3,3 kW.

También incorpora techo panorámico corredizo, climatizador bizona, asientos delanteros calefaccionados, asiento del conductor con regulación eléctrica e iluminación ambiental configurable en hasta 72 colores.

En el interior aparecen una pantalla multimedia de 14,6″ e instrumental digital de 10,2″

En seguridad dispone de seis airbags, frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones, mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero, advertencia de apertura de puertas, reconocimiento de señales y cámara de 360°. El Lynk & Co 06 tiene un precio de US$32.800.

El modelo tiene un precio de US$32.800

El modelo que recorre 200 kilómetros en modo 100% eléctrico

El Lynk&Co 08 ocupa la parte superior de la gama. Tiene 4,82 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,68 metros de alto, con 2,84 metros entre ejes y un despeje mínimo de 186 milímetros. Puede transportar cinco pasajeros y cuenta con un baúl de 545 litros, que aumenta hasta los 1277 litros al abatir la segunda fila.

El sistema híbrido enchufable combina un motor naftero 1.5 turbo de 137 HP con otro eléctrico de 208 HP. La potencia máxima conjunta declarada es de 345 HP y el torque alcanza los 580 Nm, enviados al eje delantero mediante una transmisión automática 3DHT Evo de tres velocidades. La aceleración de cero a 100 km/h demanda 6,5 segundos.

La versión tope de gama de su oferta actual es el Lynk&Co 08

Su batería NCM de 39,6 kWh le permite ofrecer la mayor autonomía eléctrica de la gama con hasta 200 kilómetros según el ciclo WLTC. La autonomía total combinada informada en la ficha presentada en el lanzamiento es de 1100 kilómetros.

En una estación de carga rápida puede pasar del 10% al 80% en 33 minutos. También admite hasta 11 kW en corriente alterna trifásica y 7 kW en una conexión monofásica.

El 08 concentra el mayor nivel de equipamiento. Cuenta con una pantalla central de 15,4″, tablero digital de 10,2″, doble procesador Snapdragon 8155, 12 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y un sistema Harman Kardon de 1600 W con 23 parlantes, incluido uno en el apoyacabezas del conductor.

En el interior cuenta con 23 parlantes

A su vez, ofrece climatizador de tres zonas, tapizados de cuero Nappa, asientos delanteros ventilados, calefaccionados y con masaje, volante calefaccionado, iluminación ambiental sincronizada con la música, techo panorámico practicable, puertas sin marco, manijas ocultas y faros Matrix LED.

El Lynk & Co 08 cuesta US$63.200

El paquete de seguridad comprende frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control crucero adaptativo, mantenimiento y cambio de carril, asistencia para maniobras evasivas, monitoreo del conductor, alertas de tránsito cruzado delantero y trasero, sensores de estacionamiento, cámara de 360° y una función de “chasis transparente” de 180°. También cuenta con cinco estrellas de Euro NCAP. El Lynk & Co 08 cuesta US$63.200.

Los tres vehículos se comercializan con una garantía general de cinco años o 150.000 kilómetros. Para el sistema de propulsión híbrido de alto voltaje, la cobertura se extiende a ocho años o 200.000 kilómetros.