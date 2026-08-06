Convirtió un BMW de lujo en una pickup, lo vendió por casi US$100.000 y desató la polémica

Una característica habitual en los modelos de lujo o deportivos es que permiten su personalización al extremo. Pero hay algunos usuarios que llevan la reconversión del vehículo al extremo. Este es el caso del BMW M4 Competition, cuyo propietario de este ejemplar de 2022 decidió eliminar su carrocería trasera y convirtirlo en una pickup.

El resultado fue bautizado “M4Maloo”, en referencia al Holden Maloo, uno de los utilitarios deportivos más reconocidos y pioneros en utilizar la cabina de un auto con una caja de carga trasera. Este singular BMW fue subastado por Bring a Trailer y alcanzó una oferta ganadora de US$93.000. La operación finalizó el lunes 3 de agosto y el vehículo quedó en manos de Carrio Motor Cars.

El modelo reconvertido alcanzó una suma de US$93.000 (Bring a trailer)

Originalmente, la unidad salió de fábrica como un M4 Competition xDrive convencional, con carrocería cupé y el color Brooklyn Grey Metallic. Posteriormente, su propietario encargó la transformación a DinMann, un especialista de Los Ángeles, California.

Las modificaciones fueron llevadas adelante por DinMann, un especialista de Los Ángeles (Bring a trailer)

El trabajo requirió recortar la cabina, fabricar una plataforma de carga y modificar el techo original de fibra de carbono. También se instalaron una parrilla, un difusor trasero, guardabarros y faldones laterales realizados en ese mismo material.

Entre los cmabios se encontraron el recorte de la cabina y la modificación del techo original de fibra de carbono (Bring a trailer)

La conversión no se limitó a cambiar la forma de la carrocería. El seis cilindros en línea de tres litros recibió turbocompresores Pure Turbos Stage 2, un sistema de admisión de fibra de carbono Wagner Tuning y una reprogramación de la computadora mediante Bootmod para funcionar con combustible E85.

El seis cilindros en línea de tres litros recibió turbocompresores Pure Turbos Stage 2 (Bring a trailer)

La preparación se completó con un escape GThaus Meisterschaft con válvulas regulables. La publicación de la subasta, sin embargo, no informó cuál es la potencia final que desarrolla el motor después de las modificaciones. La transmisión automática de ocho velocidades, el sistema de tracción integral xDrive y el diferencial deportivo M de deslizamiento limitado se conservaron.

No se informó cuál es la potencia final que desarrolla el motor después de las modificaciones (Bring a trailer)

A su vez, el chasis recibió resortes AST que reducen la altura y llantas M Performance forjadas de 19 pulgadas adelante y 20 atrás, equipadas con neumáticos Continental ExtremeContact. Utiliza frenos M Compound con pinzas rojas, como así también mantiene los faros adaptativos Icon con tecnología láser, los sensores de estacionamiento y el sistema de cámaras con visión envolvente en tres dimensiones.

El M4 Competition xDrive en proceso de reconversión en una pickup (Bring a trailer)

A pesar de que la cabina fue acortada, el interior conserva buena parte de la configuración original. Entre sus elementos más destacados aparecen las butacas delanteras M Carbon calefaccionadas tapizadas en cuero rojo Fiona con sectores negros. A eso se agregaron revestimientos de fibra de carbono en la consola, las puertas y la columna de dirección. El volante también fue reemplazado por uno fabricado con ese material, que incorpora una pantalla LED en su parte superior.

El interior del modelo conserva gran parte del M4 Competition xDrive (Bring a trailer)

El equipamiento incluye instrumental digital Live Cockpit Professional de 12,3″, información proyectada sobre el parabrisas, control de velocidad crucero adaptativo, encendido remoto, control por gestos y sistema de sonido Harman Kardon. Al momento de la venta, el odómetro marcaba poco menos de 13.000 kilómetros.