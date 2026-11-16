Toyota se encamina a cerrar 2026 como la automotriz líder en ventas de vehículos 0km en la Argentina por sexto año consecutivo. Desde 2021, la marca japonesa se mantuvo al frente del ranking anual de patentamientos y, con los resultados de octubre, conserva esa posición, pese a la caída que registra el mercado automotor.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la automotriz japonesa acumuló 68.058 unidades patentadas al cierre de octubre, lo que la ubicó en el primer puesto del ranking de marcas. Sin embargo, ese volumen representó una caída del 23,7% frente al mismo período de 2025, cuando había registrado 89.240 unidades.

Para comprender la dimensión de las ventas, Toyota concentró el 15% de los patentamientos de automóviles y comerciales livianos durante los primeros diez meses del año, ya que se registraron 481.852 patentamientos, un 12,8% menos que en igual lapso de 2025, cuando se habían contabilizado 552.758 unidades, según Acara.

Los cinco modelos más baratos de Toyota

Para este anteúltimo mes del año, Toyota mantuvo prácticamente sin cambios su lista de precios. La automotriz aplicó un único ajuste del 1% en la Hiace, un modelo que no figura entre los cinco más económicos de la marca.

De esta manera, el Toyota Yaris se mantiene como el modelo más económico de la automotriz japonesa. Se trata de un hatchback que se comercializa en la Argentina en distintas versiones y que, en su configuración de entrada de gama, presenta el menor precio de lista de la marca.

Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $36.315.000

Toyota Yaris Pedro Danthas

Por su parte, el segundo escalón lo ocupa el nuevo Yaris Cross, su nuevo SUV del segmento B (compacto), que se adentró de lleno en el mercado tras su la lanzamiento comercial oficial.

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

El Toyota Yaris Cross se ubicó entre los más baratos de la marca

En el tercer puesto aparece el conocido Toyota Corolla, uno de los pocos sedanes que aún conserva un buen nivel de ventas en el país y que combina producción regional con una amplia oferta de versiones.

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000

Toyota Corolla

Como cuarto modelo más económico aparece la pickup Hilux, líder de su segmento y también del mercado argentino en lo que va del año.

Toyota Hilux DX 4×2 MT (cabina doble): $58.116.000

Toyota Hilux

Y en el quinto lugar vuelve a aparecer un SUV, en este caso, el Corolla Cross, que supo ser el SUV más vendido el año pasado.

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

Toyota Corolla Cross

Entonces, tomando todo el portfolio que la marca ofrece actualmente en la Argentina, y las versiones de entrada de gama de cada modelo, los precios quedan así: