Corven actualizó una de sus motos que cuesta poco más de $2 millones

Las motos de 110 cc ocupan un lugar central en el mercado argentino. En septiembre, los cinco modelos más patentados pertenecieron a esa cilindrada y uno de ellos fue la Corven Energy, que se ubicó en el quinto puesto, con 3716 unidades. Ahora, la marca amplió esa familia con la Energy Max, una variante que suma equipamiento y modifica su apariencia, pero mantiene la mecánica de baja cilindrada.

Las motos de 110 cc ocupan un lugar central en el mercado argentino

La principal diferencia respecto de las otras integrantes de la gama está en el diseño y el equipamiento. La moto estrena un frente con faro rediseñado y luces de circulación diurna (DRL). También incorpora iluminación Full LED, incluido el faro trasero, nuevas gráficas, un escape de diferente diseño y un asiento biplaza con Memory Foam (espuma viscoelástica).

En el puesto de conducción aparece un tablero digital, mientras que el puerto USB permite conectar dispositivos. Se ofrecerá en cuatro colores: Gris Grafito, Gris Nardo, Azul Glaciar y Rojo Fuego.

En el apartado mecánico mantiene el motor monocilíndrico de 110 cc, de cuatro tiempos y refrigerado por aire, asociado a una transmisión de cuatro marchas con embrague húmedo multidisco. Dispone de encendido CDI con avance electrónico y dos alternativas de arranque, eléctrico o a pedal.

La moto estrena un frente con faro rediseñado y luces de circulación diurna (DRL)

Para la frenada incorpora un disco delantero y un sistema combinado CBS, que vincula el accionamiento de los frenos delantero y trasero. La suspensión delantera es de horquilla hidráulica y atrás utiliza dos amortiguadores, también hidráulicos. El equipamiento incluye llantas de aleación, un compartimiento bajo el asiento y un tanque de combustible de cuatro litros.

En el apartado mecánico mantiene el motor monocilíndrico de 110 cc asociado a una transmisión de cuatro marchas con embrague húmedo multidisco

Precio y disponibilidad

La nueva Corven Energy Max tiene un precio sugerido de $2.096.990 y estará disponible en los concesionarios oficiales de la marca. La garantía es de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Con la incorporación la familia Energy mantiene en su catálogo las versiones 110 RT y 110 Tunning. La Max se incorpora como una alternativa de mayor equipamiento para quienes buscan una moto urbana de baja cilindrada, en una categoría donde la competencia por precio y prestaciones es especialmente intensa.

La nueva Corven Energy Max tiene un precio sugerido de $2.096.990

El lanzamiento se produce en un año de crecimiento para el sector. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en septiembre se patentaron 80.113 motovehículos, un 35,1% más que un año atrás. Entre enero y septiembre se registraron 668.077 unidades, con una suba interanual del 40,7%. En ese escenario, Corven busca ampliar su oferta dentro de uno de los segmentos que concentra buena parte de las ventas.