Crearon un neumático que se conecta al celular con una app y da información clave al manejar

Como se ha mencionado en numerosas ocasiones, los neumáticos son uno de los puntos más importantes de un auto. Son el único elemento que mantiene contacto con el asfalto, por lo que tienen una incidencia directa en el comportamiento del auto.

Una de las marcas especializadas en llantas con más experiencia en el mercado es Michelin, quienes le concedieron una entrevista al medio (El Universal, perteneciente a Grupo de Diarios América) en la que presentaron las nuevas Pilot Sport Cup 2 Connect, un neumático enfocado en el alto desempeño.

Y si bien algunos ya están familiarizados con la familia Pilot Sport de Michelin, las nuevas Cup 2 Connect han sido diseñadas para exprimir hasta el último milímetro de contacto con la pista y, de paso, informar al conductor sobre telemetrías en tiempo real para mejorar su manejo.

Este último punto es una de las principales diferencias de esta propuesta, ya que además de buscar el máximo rendimiento del neumático, la tecnología permite obtener información sobre su comportamiento mientras se utiliza. De esta manera, el conductor puede conocer mejor qué sucede con las llantas y utilizar esos datos para adaptar su manejo.

Estos neumáticos están pensados para usarlos en circuitos Mic

Ricardo Rodríguez, Business Model Manager de Michelin en México, contó sobre esta aplicación llamada Track Connect, que se comunica en tiempo real con un sensor colocado al interior de la llanta y de ahí nace el “Connect” de la nomenclatura del neumático.

Gracias a esto, se puede conocer en cuestión de instantes la presión y temperatura de la llanta, lo que puede indicar si ya se encuentra en su punto óptimo para ir por los récords de la pista o para asegurarse de no tener problemas en condiciones normales.

Estos parámetros son especialmente importantes cuando se conduce en un circuito, donde el comportamiento del neumático puede variar a medida que aumenta el ritmo de manejo. Contar con esa información permite tener una referencia adicional a las propias sensaciones que transmite el auto desde el volante.

De igual manera, Ricardo mencionó que esta app ayuda con recomendaciones en tus llantas para poder mejorar tus tiempos en un circuito. Es decir, no se limita únicamente a mostrar información, sino que también busca utilizar esos datos para ayudar al conductor a sacar mayor provecho del conjunto.

De acuerdo a sus pruebas, han logrado bajar hasta siete segundos en comparación a un auto con prestaciones similares pero diferentes gomas. Esta diferencia sirve para dimensionar la importancia que pueden tener los neumáticos en un vehículo de alto desempeño, donde la capacidad de transmitir al asfalto las prestaciones del auto resulta fundamental.

Como es de esperarse en este tipo de llantas, se colocan como parte de la gama alta de la compañía, por lo que su precio no será accesible, pero a cambio tendrás uno de los neumáticos más avanzados disponibles en la actualidad. La propuesta, entonces, apunta a un público que busca algo más que un neumático de altas prestaciones.