La Volkswagen Amarok es uno de los modelos de mayor relevancia dentro del segmento de las pickups medianas en la Argentina. Producida en la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, la camioneta se mantiene entre las más vendidas del mercado, pese a que sus patentamientos acumulan una caída frente al año pasado.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la Amarok registró 14.859 patentamientos entre enero y octubre de 2026, lo que representa una baja del 32,6% en comparación con las 22.043 unidades comercializadas durante el mismo período de 2025. Con ese resultado, se ubicó como la tercera pickup más vendida del país, detrás de la Toyota Hilux y la Ford Ranger.

En octubre, sin embargo, mostró una recuperación: se patentaron 2128 unidades, un 6,8% más que en septiembre y un 31% por encima de los registros del mismo mes del año pasado.

La Amarok registró 14.859 patentamientos entre enero y octubre de 2026 @fedefroullet

En ese sentido, para noviembre, Volkswagen aplicó un incremento del 0,5% en toda la gama de la Amarok respecto de los valores de octubre:

4x2:

Trendline TDI MT: $53.133.050

$53.133.050 Comfortline TDI MT: $59.866.850

$59.866.850 Comfortline TDI AT: $63.864.000

$63.864.000 Highline TDI MT: $70.811.150

$70.811.150 Highline TDI AT: $70.811.150

4x4:

Trendline TDI MT: $62.702.050

$62.702.050 Comfortline V6 AT: $73.889.200

$73.889.200 Highline V6 AT: $87.090.250

$87.090.250 Extreme V6 AT: $93.168.750

$93.168.750 Hero V6 AT: $93.168.750

$93.168.750 Black Style V6 AT: $94.179.650

$94.179.650 Unlimited V6 AT: $94.683.600

Todo lo que se sabe de la nueva Amarok

La nueva generación de la Amarok ya comenzó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica.

El objetivo de la compañía es iniciar su producción durante el primer semestre de 2027, con un lanzamiento previsto para marzo o abril. Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo bonaerense. El Volkswagen Taos, por ejemplo, dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups.

Se confirmó que el motor V6 no estará presente en la próxima generación Volkswagen AG

En cuanto al producto, Volkswagen confirmó que la nueva Amarok será desarrollada en conjunto con la automotriz china SAIC, en el marco de la alianza estratégica que ambas compañías mantienen desde hace más de 40 años.

La futura camioneta contará con motorizaciones convencionales e híbridas enchufables, tendrá una carrocería de diseño exclusivo para Volkswagen y abandonará la tradicional arquitectura de cabina y caja separadas.