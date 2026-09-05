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Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en septiembre 2026

La pickup de la automotriz alemana solo sufrió un ajuste en su versión más económica, mientras que el resto de la gama mantuvo sin cambios sus precios para este mes

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Volkswagen es la segunda marca con más ventas, con 48.402 unidades patentadas al cierre de agosto
Volkswagen es la segunda marca con más ventas, con 48.402 unidades patentadas al cierre de agosto

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más importantes del segmento de las pickups en la Argentina y que se prepara para despedirse tal como la conocemos ante la llegada de una nueva generación, registró un buen ritmo de ventas que le permitió continuar como la tercera camioneta más vendida del país.

Esta camioneta, producida en Pacheco, provincia de Buenos Aires, acumuló 10.728 patentamientos durante los primeros ocho meses del año. Sin embargo, esa cifra representó una caída del 41% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La Volkswagen Amarok más económica parte desde los $52.449.100
La Volkswagen Amarok más económica parte desde los $52.449.100@fedefroullet

Si bien Volkswagen aplicó un incremento del 1,5% al resto de su gama durante este mes, la Amarok fue la única excepción y mantuvo sin cambios los precios de lista de todas sus versiones respecto del mes anterior, a excepción de la Trendline TDI MT 4x2, que aumentó un 1%.

4X2:

  • Trendline TDI MT: $52.449.100 (la única versión que aumentó un 1%)
  • Comfortline TDI MT: $59.569.000
  • Comfortline TDI AT: $63.546.250
  • Highline TDI MT: $64.236.050
  • Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

  • Trendline TDI MT: $61.894.950
  • Comfortline V6 AT: $73.301.700
  • Highline V6 AT: $86.397.750
  • Extreme V6 AT: $92.427.900
  • Hero V6 AT: $92.427.900
  • Black Style V6 AT: $93.430.750
Volkswagen, hoy, festeja haber producido 800.000 unidades en la Argentina
Volkswagen, hoy, festeja haber producido 800.000 unidades en la Argentina@fedefroullet

Todo lo que se sabe de la nueva Volkswagen Amarok

La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica.

El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027 (su lanzamiento está previsto para marzo o abril).

Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el Taos, por ejemplo, dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.

Se confirmó que el motor V6 no estará presente en la próxima generación
Se confirmó que el motor V6 no estará presente en la próxima generaciónVolkswagen AG

En cuanto al producto, Volkswagen todavía mantiene en reserva gran parte de sus características. Hasta el momento, sólo confirmó que la nueva Amarok será desarrollada en conjunto con la automotriz china SAIC, en el marco de la alianza estratégica que ambas compañías mantienen desde hace más de 40 años.

Gracias a esa colaboración, estará disponible tanto con motorizaciones convencionales como híbridas enchufables. Además, estrenará una carrocería de diseño exclusivo para Volkswagen y abandonará la tradicional arquitectura con cabina y caja separadas.

Es una producción local con una integración muy alta. El vehículo es un Volkswagen con desarrollo, ADN e ingeniería Volkswagen, realizado en conjunto con nuestro joint venture en China, que es nuestro socio desde hace 45 años”, comentó Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group Argentina, semanas atrás.

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