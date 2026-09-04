El mercado de autos usados volvió a caer en agosto y estos fueron los 10 más vendidos

El mercado de autos usados volvió a mostrar una contracción en agosto. Durante el mes se transfirieron 155.246 vehículos en la Argentina, un 7,3% menos que un año atrás y un 1% por debajo de julio, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La baja mensual fue moderada, aunque consolidó un año en el que el sector todavía no logra recuperar el volumen de 2025. Entre enero y agosto se comercializaron 1.203.684 unidades, un 4,9% menos que las 1.265.292 registradas durante el mismo período del año pasado.

Desde la CCA describieron un mercado con compradores más cautelosos, abundante oferta de vehículos y dificultades para cerrar operaciones. “El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la entidad.

Según el directivo, los potenciales compradores recorren y comparan más antes de tomar una decisión, mientras que las agencias mantienen niveles importantes de stock. A ese escenario se suma el costo del crédito. Lamas sostuvo que las tasas ofrecidas actualmente por los bancos no resultan suficientemente competitivas para impulsar las operaciones, uno de los factores que, según la cámara, está demorando decisiones de compra.

El secretario de la CCA sostuvo que las tasas ofrecidas actualmente por los bancos no resultan competitivas SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Cuáles fueron los autos usados más vendidos

El Volkswagen Gol y Gol Trend mantuvo con amplia diferencia el liderazgo histórico del mercado de segunda mano, con 8647 operaciones en agosto. Detrás quedó la Toyota Hilux, con 5758 unidades, mientras que el Chevrolet Corsa y Classic completó el podio con 4418.

El ranking también volvió a mostrar el peso de las pickups dentro del negocio de usados, donde además del buen rendimiento de Hilux, la Ford Ranger quedó cuarta, con 4193 transferencias, y la Volkswagen Amarok quinta, con 4039. Entre las tres concentraron prácticamente uno de cada 11 vehículos usados vendidos durante el mes. Los 10 modelos más comercializados en agosto fueron:

Volkswagen Gol y Trend: 8647

Toyota Hilux: 5758

Chevrolet Corsa y Classic: 4418

Ford Ranger: 4193

Volkswagen Amarok: 4039

Peugeot 208: 3493

Ford EcoSport: 3143

Toyota Corolla: 3041

Ford Ka: 2889

Fiat Palio: 2837

El Volkswagen Gol continúa como el usado más comercializado LA NACION

En conjunto, esos diez modelos explicaron más del 27% de todas las transferencias realizadas en agosto, una señal de la fuerte concentración del mercado argentino de usados alrededor de productos de gran volumen y larga trayectoria.

La evolución tampoco fue uniforme a nivel nacional. Frente a julio, Catamarca registró el mayor crecimiento, con 10,4%, seguida por Tucumán, con 9,7%, y La Rioja, con 7%. Del otro lado, las mayores caídas correspondieron a Chaco (-9,8%), San Luis (-6,7%) y San Juan (-4,1%).

La comparación acumulada muestra un escenario más extendido de contracción. Sólo Santiago del Estero (+6,7%) y Jujuy (+0,7%) vendieron más usados entre enero y agosto que durante el mismo período de 2025. Entre las mayores bajas aparecen Santa Cruz (-21,4%), Formosa (-13,7%), La Rioja (-12%) y Misiones (-10,8%).

Para los próximos meses, la CCA tampoco anticipa un cambio brusco de tendencia. Lamas señaló que esperan que el volumen se mantenga relativamente estable y que el año termine con un nivel de ventas cercano al registrado en 2025.