¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en agosto de 2026?

El mercado de motos continúa mostrando un desempeño muy superior al de los autos 0km, cuyos patentamientos retrocedieron durante julio. En el séptimo mes del año se registraron 71.217 motovehículos en la Argentina, un 3,4% más que en junio y un 30,4% por encima del mismo período de 2025, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El acumulado anual también refleja la fortaleza del sector. Entre enero y julio se patentaron 511.986 motovehículos, más de 151.000 por encima de los 360.709 registrados durante el mismo período del año pasado. La diferencia representa un crecimiento del 41,9%.

En este contexto, una de las preguntas habituales al comprar o vender una moto usada es cuánto cuesta realizar la transferencia. No existe una cifra única para todos los casos, ya que el importe depende de la valuación de la unidad y de otros impuestos o tasas que pueden variar según la jurisdicción.

El arancel registral por la transferencia de una moto usada equivale al 1% de su valor de mercado. La misma alícuota se aplica tanto a las unidades fabricadas en la Argentina como a las importadas. Este esquema rige desde el primero de septiembre de 2024, cuando la Resolución 273/2024 del Ministerio de Justicia redujo unificó los aranceles sin distinción por el origen del vehículo y lo estableció en esa cifra. Hasta entonces, era del 1,5% para los vehículos nacionales y del 2% para los importados.

El arancel registral por la transferencia de una moto usada equivale al 1% de su valor de mercado

Así, si una moto tiene una valuación de $1.000.000, el arancel de transferencia será de aproximadamente $10.000. Para una unidad valuada en $3.000.000, ascenderá a $30.000. Estos montos corresponden al arancel registral y no necesariamente al costo total de la operación.

El 1% incluye hasta dos certificaciones de firmas, la emisión de la cédula y del título, además de los trámites de alta, baja e informe ante Rentas. Esos conceptos, por lo tanto, no deben adicionarse nuevamente al arancel principal.

Sin embargo, pueden sumarse otros gastos. Entre ellos se encuentran el impuesto de sellos y las tasas provinciales, la verificación física cuando corresponda, cargos vinculados con una prenda o servicios adicionales solicitados durante el trámite. Por ese motivo, dos motos con la misma valuación podrían tener un costo final diferente si están radicadas en distintas jurisdicciones.

A la tasa del 1% pueden sumarse otros gastos como el impuesto de sellos y las tasas provinciales Nestor Rizhniak - Shutterstock

El Formulario 08 es indispensable para formalizar el cambio de titularidad y puede completarse por Internet o de manera presencial. El comprador tiene la obligación de solicitar la inscripción de la transferencia dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación, según el Régimen Jurídico del Automotor.

La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes no puede impedir la transferencia. Esto no significa que las obligaciones desaparezcan, ya que siguen siendo relevantes durante la negociación y el comprador puede exigir que sean canceladas antes de firmar o acordar que se descuenten del precio de venta.

El formulario 08, requisito indispensable para hacer la transferencia por la compraventa de vehículos

Antes de concretar la compra también resulta aconsejable solicitar un informe de dominio para conocer si la moto tiene embargos, inhibiciones, prendas, denuncias de robo u otras restricciones. Para estimar el desembolso, la DNRPA dispone de una calculadora online, aunque el importe definitivo dependerá de la valuación vigente y de los conceptos aplicables en cada jurisdicción.