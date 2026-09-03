Cuál es la función de los autos modernos más ignorada por los conductores

Cada día, las marcas incorporan nuevos sistemas a los autos con el objetivo de mejorar la experiencia de conducción y ofrecer mayor comodidad a los usuarios. Sin embargo, no todas las funciones son bien recibidas por todos.

De acuerdo con un estudio del índice de experiencia tecnológica de JD Power (una empresa estadounidense de análisis de datos, investigación de mercado e inteligencia del consumidor) en medio de crecientes quejas sobre la sobrecarga de la pantalla en los vehículos actuales, los propietarios están más satisfechos con la tecnología que apenas notan. Entre estas innovaciones destaca una que, aunque parece muy útil, ofrece poco atractivo a los conductores.

La investigación reveló que las tecnologías que funcionan sin ningún problema en segundo plano generan una gran satisfacción entre los propietarios y al mismo tiempo generan relativamente pocos problemas, tales como el encendido y el control climático inteligente.

“Los resultados indican que actualmente los propietarios pueden sentirse más cómodos con sistemas que ayudan claramente al conductor en lugar de aquellos que introducen un mayor grado de automatización”, explica Doron Hikry, director de experiencia del cliente en JD Power.

Los sistemas de asistencia que facilitan la conducción ganan protagonismo entre los propietarios Shutterstock - Shutterstock

En contraste, existen otro tipo de equipamiento que aunque es más visible, no es tan popular entre los usuarios: la pantalla de pasajeros.

El estudio explica que el 35% de los propietarios de toda la industria que tienen este dispositivo dicen que nunca han intentado usarlo, mientras que solo el 6% comenta que la utilizan cada vez que conducen.

Asimismo, algunos autos equipados con pantallas de pasajeros también tuvieron tasas más altas de problemas en el sistema de infoentretenimiento.

En la Argentina, los modelos con tres pantallas son escasos y se reservan al segmento premium Shutterstock - Shutterstock

Los hallazgos provienen de las respuestas de 68.084 usuarios de autos modelo 2026 que fueron encuestados después de 90 días de propiedad. El estudio se llevó a cabo desde junio de 2025 hasta mayo de 2026 con base en vehículos registrados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

¿Cómo elegir un auto?

Comprar un auto no es una decisión que se tome a la ligera, por lo que es fundamental considerar diversos aspectos para elegir el que mejor se adapte a las necesidades. A través de su blog oficial, el fabricante Volkswagen (México) enlista una serie de consejos para facilitar la adquisición del vehículo: