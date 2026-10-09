¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en septiembre 2026?

En el ranking de motos dominaron ampliamente los modelos de baja cilindrada: cuáles son los más exitosos
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El mercado de las motos mantiene un fuerte ritmo de crecimiento en 2026, durante septiembre se patentaron 80.113 motovehículos, un 7,1% más que en agosto y un 35,1% por encima del mismo mes de 2025, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con estos resultados, el sector acumula 668.077 unidades patentadas entre enero y septiembre, lo que representa un incremento del 40,7% frente a las 474.836 registradas durante el mismo período del año pasado. De esta manera, el mercado sostiene una tendencia positiva y se encamina a cerrar 2026 con un volumen muy superior al de 2025.
Cuáles fueron las motos más vendidas en septiembre
En el análisis modelo por modelo, la Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer puesto, el modelo de Honda registró 8718 patentamientos en septiembre, un 58,8% más que en el mismo mes del año pasado. Detrás se ubicaron la Gilera Smash, con 6905 unidades, y la Keller KN110-8, con 5906. El cuarto lugar fue para la Motomel B110, con 5635 patentamientos, mientras que la Corven Energy 110, con 3716, completó los primeros cinco puestos.
El ranking de los 10 modelos más patentados durante septiembre quedó conformado de la siguiente manera:
- Honda Wave 110S: 8718
- Gilera Smash: 6905
- Keller KN110-8: 5906
- Motomel B110: 5635
- Corven Energy 110: 3716
- Mondial LD 110 Max: 3489
- Zanella ZB 110: 2493
- Motomel S2 150: 1812
- Honda GLH 150: 1530
- IKA P110: 1499
Al igual que en los meses anteriores, los modelos de baja cilindrada dominan las primeras posiciones. Las 10 motos más patentadas en septiembre cuentan con motores de 150 cc o menos, y se destaca la fuerte presencia de modelos de 110 cc.
Las motos más vendidas en lo que va del año
Si se toma el acumulado entre enero y septiembre, la Honda Wave 110S también lidera con comodidad, ya que el modelo acumula 68.089 patentamientos, un 73,6% más que en el mismo período de 2025. La segunda posición corresponde a la Gilera Smash, con 58.699 unidades, seguida por la Keller KN110-8, con 57.685. Más atrás aparecen la Motomel B110, con 44.566, y la Corven Energy 110, con 36.966. 2026.09 ACARA.
El ranking acumulado de los 10 modelos más vendidos quedó de la siguiente manera:
- Honda Wave 110S: 68.089
- Gilera Smash: 58.699
- Keller KN110-8: 57.685
- Motomel B110: 44.566
- Corven Energy 110: 36.966
- Mondial LD 110 Max: 26.066
- Motomel S2 150: 14.539
- Zanella ZB 110: 14.010
- Siam QU 110: 13.726
- Honda GLH 150: 11.997
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