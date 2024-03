Cuáles son los 10 países donde se venden más autos en el mundo

Escuchar

Resulta difícil de dimensionar, pero se estima que en las calles, caminos y rutas del mundo conviven unos 1470 millones de vehículos en la actualidad, según datos de la consultora Hedges & Company.

Gran parte de esa porción se la lleva Asia y más precisamente China, donde en 2022 se contabilizó un total de 415 millones de vehículos registrados. El gigante asiático es, además, el mercado más importante para la industria automotriz del mundo. No solo es el principal productor global –fabricó 27,02 millones de automóviles en 2022, según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA, por sus siglas en inglés) –, también es el principal exportador, con casi 5 millones de unidades en 2023, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM).

Pero ese país se queda con una medalla más: es el mercado donde más vehículos se vendieron en el mundo en 2023. Fueron en total 30,1 millones, según la CAAM.

En China, el mercado más grande del mundo, domina las ventas BYD GILLES SABRIƒ - NYTNS

Y no se puede hablar del mercado chino sin mencionar a BYD y el fenómeno de los eléctricos. El ascenso de la marca china llegó a destronar a Volkswagen como la marca de automóviles más vendida en ese país y luego derrocó a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Es, además y según informó Bloomberg, la marca de autos más vendida de China, que entregó poco más de 3 millones de vehículos eléctricos e híbridos durante el año, ayudada por su amplia gama de modelos, desde el económico Seagull hasta el utilitario Yangwang U8, de su división de lujo.

La medalla de plata en la cima de los mercados más importantes del mundo se la lleva Estados Unidos. Las ventas 0km en ese país alcanzaron los 15,5 millones de vehículos en 2023, un aumento del 12,4% respecto al año anterior, según una estimación de la firma Wards Intelligence.

El año pasado, el vehículo más vendido de ese mercado fue la Ford F-150. La serie F ostenta un llamativo récord: hace 42 años seguidos que se consagra en la cima de ventas en los Estados Unidos y, además, lidera el segmento de camionetas hace 47 años.

En el podio de este conteo se ubica India. Allí las ventas subieron un 7% en 2023 y tocaron las 5 millones de unidades, según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India [56] (SIAM, en inglés).

En un país con más de 1400 millones de habitantes, las calles están dominadas por las motos y scooters –solamente el año pasado se vendieron más de 17 millones. Sin embargo, el segmento automotor está en crecimiento. El Maruti Suzuki Swift volvió a ser el más vendido durante el año con 203.469 unidades. Le siguió el Maruti Suzuki WagonR con 201.302 unidades.

Cómo se completa el top five

Quien le pisa los talones a India es Japón, otro importante competidor en el sector que el año pasado vendió 4,7 millones de unidades en su mercado interno, según la Asociación Japonesa de Concesionarios de Automóviles (JAMA, en inglés). Esta cifra representa un crecimiento de 13,8% respecto a 2022 y el primer porcentaje positivo en cinco años, pero no logró alcanzar la cifra anual de 5 millones de unidades anterior a la crisis del Covid.

En un mercado robusto desde lo productivo y competitivo a nivel internacional, no resulta extraño que los 20 autos más vendidos hayan sido de marcas locales. Toyota arrasó y se quedó con ocho de los 10 primeros puestos, top 3 incluido. El auto más vendido de Japón en 2023 –sin contar la categoría de miniautos- fue el Toyota Yaris, con 194.364 unidades patentadas.

El Toyota Yaris es el auto más vendido en Japón, cuarto país más grande para el sector

El segundo lugar fue para el Corolla, con 154.870 unidades, y le siguió el Sienta, con 132.332. En el cuarto puesto se abrió paso Nissan con su modelo Note, que vendió 102,508 unidades.

Continuando con la lista de mercados más importantes, en la quita posición hace su entrada un país europeo: Alemania. En 2023 ese mercado registró 2,8 millones de autos nuevos, de los cuales el 48,5% estaba equipado con propulsión alternativa, según la Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Esto es una buena noticia a medias, ya que ese mismo organismo detectó que las emisiones de CO2 de los automóviles aumentaron un 4,9% en 2023, hasta una media de 114,9 g/km (año anterior: 109,6 g/km).

Los alemanes también confiaron en sus marcas nacionales el año pasado y Volkswagen se consagró como la preferida. La firma se quedó con el primer puesto en ventas gracias a su modelo Golf, que patentó 81.117 unidades. Y también con el segundo y el tercero, gracias a la T-Roc (68.678) y al Tiguan (63.958), respectivamente.

El Volkswagen Golf es el auto más vendido en Alemania, el quinto país en importancia para el sector automotor en el mundo Archivo

América y Europa dominan la mitad de la tabla

Recién en esta altura de la tabla América latina entra a competir, y, claro, lo hace gracias a Brasil, donde el año pasado se vendieron 2,1 millones de autos y camionetas. En ese mercado, Fiat se quedó con el 21,82% del share y se destacó con la Fiat Strada, la pickup pequeña que se quedó con el primer puesto de la lista de los vehículos más vendidos de 2023, con un total de 120.600 unidades.

Con 2,1 millones de unidades, Brasil es el sexto mercado más grande del mundo. La Fiat Strada, el modelo más vendido en el país vecino

Volkswagen le peleó el mercado también, y se quedó con 15,83% del market share, mientras que General Motors se llevó el 15,05%.

Otro país que sigue creciendo y que esta vez se ubica en el puesto número 7 entre los principales mercados del mundo es Reino Unido, que en 2023 patentó 1,9 millones de 0km, un 17,9% más que en 2022, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders [512] (SMMT).

En términos de tipo de vehículo, los compradores prefirieron los superminis, los de doble uso y los vehículos medianos bajos, que representaron el 29,8%, el 28,6% y el 28,2% del mercado, respectivamente. Estos tres segmentos son los más populares desde 2013.

Y, a medida que la industria se aleja de los combustibles fósiles, los conductores continuaron invirtiendo fuertemente en vehículos de bajas y cero emisiones, lo que significó que el CO2 promedio de los autos nuevos cayó un 2,2% a 108,9 g/km.

En el octavo puesto le sigue Francia, que tuvo 1,7 millones de patentamientos en 2023. Allí el mercado registró un crecimiento de 16,07%, pero todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia, cuando superó las 2 millones de unidades en 2019. La inflación y la crisis de insumos del sector siguen siendo dos factores que influyen en los resultados, según consignó la Plateforme Automobile (PFA).

El Renault Clio es el auto más vendido en Francia, octavo mercado más grande del mundo

En el recuento final, el grupo Stellantis fue quien conquistó el mercado y vendió 634.305 unidades. Sin embargo, el título del auto más vendido del año se lo llevó el grupo Renault, gracias al Clio, que patentó 97.471 unidades.

El podio francés de los modelos más vendidos se completa con el Peugeot 208 (que patentó 86.263 unidades) y con el Dacia Sandero (con 69.106 unidades).

Ya acercándose al final de la tabla Canadá se queda con el puesto número nueve de los mercados más importantes, con 1,6 millones de patentamientos en 2023, según la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos (CVMA, en inglés).

La industria automotriz es un motor clave de la economía canadiense y contribuyó con US$ 14.000 millones a su PIB en 2022 y una producción anual de 1,5 millones de autos en 2023.

Por último, Italia cierra el top 10 de mercados con 1,5 millones de autos nuevos patentados, según la Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae). La cifra representa un crecimiento del 19% en comparación con 2022, pero aún no recupera los niveles pre pandemia, donde en la comparación se ve una disminución del 18,3%.

Italia cierra el ranking en el puesto 10 de los mercados más grandes del mundo. El Fiat Panda, su modelo más popular

Allí sigue dominando el mercado el Fiat Panda. El urbano italiano cerró el año con 102.625 unidades vendidas. De estos, 93.861 eran híbridos, cifra que permitió al Panda ser también el híbrido más vendido en Italia en 2023.

En estas latitudes el Dacia Sandero también pisó fuerte y se quedó con el segundo lugar entre los best sellers, con 48.398 unidades. Le siguió el Lancia Ypsilon (44.891 unidades), el Toyota Yaris Cross (34.981) y la Volkswagen T-Roc (32.969).

Los 10 países que venden más autos en el mundo

China: 30,1 millones

EE.UU.: 15,5 millones

India: 5 millones

Japón: 4,7 millones

Alemania: 2,8 millones

Brasil: 2,1 millones

Reino Unido: 1,9 millones

Francia: 1,7 millones

Canadá: 1,6 millones

Italia: 1,5 millones