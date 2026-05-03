Cuáles son los autos que están confirmados para el nuevo GTA VI

Se conoció la lista gracias al tráiler oficial del Grand Theft Auto VI; qué modelos destacarán en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos
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Para los fanáticos de los videojuegos y los autos hay una combinación perfecta entre ambos mundos: sin duda, es Grand Theft Auto. Esta saga ha sido una de las más icónicas por permitir a los usuarios cumplir misiones, explorar ciudades y, claro, conducir todo tipo de vehículos.
En esta ocasión, GTA VI volvió a ser tendencia, Rockstar Games ya lanzó dos tráilers que dan una idea de qué esperar. Además, ya se pueden identificar varios autos que estarán presentes.
La nueva entrega estará ambientada en Vice City, la versión ficticia de Miami, que ya se vio en títulos anteriores. Esta vez, el entorno estará mucho más detallado: con gráficos mejorados, presencia de vida animal (como cocodrilos), playas más vivas y una ciudad que se siente más realista que nunca.
Eso sí, como ya es costumbre, los autos que aparecen no tienen nombres ni logotipos oficiales. Esto es así porque para la compañía no le resulta rentable pagar las licencias de cada marca, aunque sus diseños claramente están inspirados en modelos reales.
Aunque no tienen nombres oficiales, muchos fans identificaron los modelos reales en los que se basan. Aquí un resumen de lo que se vio en el primer tráiler:
- Chevrolet Suburban
- Rolls-Royce Cullinan
- Porsche 911 Cabriolet
- Ferrari Testarossa
- Ferrari 812
- Chevrolet Corvette
- RAM 3500
- Pontiac Firebird
- Chrysler 300 SRT8
- Chevrolet Chevelle SS
Los modelos que aparecen en el segundo tráiler de GTA VI
- BMW M2
- Dodge Challenger SRT Demon
- Lamborghini Diablo
- Chevrolet Malibu
- Buick Riviera
- Dodge Charger (versión patrulla)
¿Vendrán más sorpresas en GTA VI?
Desde 2013, cuando se lanzó GTA V, los fans han esperado con ansias esta nueva entrega. Todo apunta a que GTA VI ofrecerá mejores gráficos, vehículos más detallados, mejores efectos de luces y hasta la posibilidad de participar en minijuegos con carreras de autos.
En su momento, se rumoreó que Rockstar buscaría licenciar autos reales para esta edición. Pero hasta ahora, en ninguno de los tráilers se ha mostrado un logotipo oficial. Aun así, como pasa con algunas películas, los tráilers podrían estar ocultando detalles importantes. Por lo pronto, solo queda esperar… y dejar que nos sorprendan en el estreno.
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