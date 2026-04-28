Una nueva marca china llega a la Argentina y lanzará dos SUV

Siguiendo con la avanzada de marcas chinas que llegan a nuestro país, en los próximos meses estarán desembarcando otras dos. Se trata de Omoda&Jaecoo, dos firmas que pertenecen al conglomerado Chery Group.

Y aquí hay que hacer una aclaración: si bien son dos marcas distintas, en la práctica funcionan como una sola. Ambas comercializan SUV y crossover, pero con carteras complementadas entre sí.

El SUV Omoda&Jaecoo 04

Su presentación oficial se dio en el Salón de Shanghái en 2023 y en tres años lanzaron seis modelos, todos con mecánicas híbridas, eléctricas e híbridas enchufables: los Omoda 4, 5 y 7 y los Jaecoo J5, J7 y J8. Todos están orientados a la tecnología, con entornos digitales y herramientas de inteligencia artificial.

Además, se prevé el lanzamiento de otros dos modelos bajo el amparo de Omoda y cuatro en el paraguas de Jaecoo. En poco tiempo, la marca logró vender un millón de unidades a nivel global y ubicarse en el puesto 233 de la lista Fortune Global 500 en 2025.

El Omoda & Jaecoo 07

De cara a continuar con su plan de expansión, se instalarán en la Argentina en los próximos meses. Desembarcarán los Omoda 4 y 5 (SUV de los segmentos B y C, respectivamente) que tienen tecnología híbrida. Si bien no se aclaró la mecánica con la que llegarán, se presume un motor turbonaftero de 1.5 L junto con otro eléctrico, logrando una potencia combinada de 200 CV y 240 Nm de par.

Además, se confirmó la compra de una fábrica que Land Rover tenía en Brasil, donde la firma británica ensamblaba los Discovery Sport y Ranger Rover Evoque. Según se supo, tienen planes de iniciar la producción ahí en el corto plazo (se habla de un híbrido y un eléctrico), con lo cual aumentaría el caudal de unidades que llegarán a la Argentina.