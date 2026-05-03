La psicología dice que las personas que compran autos blancos son estructuradas

A diario, la compra de autos pone en evidencia el gusto de las personas por colores que llaman la atención, siendo el blanco aquel que aparentemente simbolizaría poco, pero que para la psicología revela perfil particular basado en la elección. En ese sentido, hoy llama la atención el estudio especializado e internacional, donde se dieron a conocer los rasgos que presentaría un comprador de auto si termina eligiendo dicha tonalidad acromática.

Un análisis es el que actualmente pone de manifiesto la verdadera personalidad de quienes se inclinan por aquella coloración resaltada como predominante para hombres y mujeres.

De acuerdo a la información compartida por un estudio de la Universidad de Groningen (Países Bajos), toda persona que elije el color blanco para su auto, tiene tendencia a organizarse y ordenarse mejor, demostrando mayor capacidad de análisis y planificación también, mientras enfoca más su interés en la eficiencia que en el aspecto.

Asimismo, el perfil psicológico compartido revela que la limpieza, simplicidad estructurada y la transparencia en entornos cotidianos como el hogar, conforman aspectos evidenciados por el propio comprador, y que a la larga lo terminan asociando con la inteligencia.

Los dueños de autos de color blanco suelen ser estructurados, según la psicología

Ya que se toca el tema de los colores, resulta importante destacar que más allá del plano estético, un mito en particular hoy también llama la atención desde hace varios años, y es aquel donde se dice que el tono negro expuesto al sol te genera mayor calor.

Al respecto, y mientras que algunos países de Sudamérica se encuentran en pleno otoño 2025 conviviendo entre el frío y las altas temperaturas, Arturo Quirantes como físico laborando para la Universidad de Granada indica inicialmente durante diálogo concedido a la BBC Mundo, que “la gente tiene la idea de que la ropa blanca es mejor porque refleja la luz solar”, sin embargo ello puede terminar resultando una apreciación errónea.

Las personas suelen ser más organizadas si cuentan con un auto blanco, según la psicología

“Nosotros emitimos energía térmica”, refiere a continuación concluyendo básicamente entorno a ambos colores por ser totalmente opuestos, que durante los días calurosos mientras “más oscura sea la ropa, más calor absorberá y reflejará menos”, y más clara, todo lo contrario.

Cabe resaltar que con respecto a la ropa que se debe usar durante temporada de verano y sobre todo como medida de protección, que la recomendación básica revela el uso de vestimenta ligera y cómoda, con colores claros, y también calzado fresco y transpirable.