¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en julio de 2026?

El mercado de motos mantiene un nivel elevado de actividad en la Argentina y se encamina para ser un año récord, a pesar de la caída mensual registrada en mayo. Tras varios meses de crecimiento interanual en los patentamientos, el movimiento también se refleja en el segmento de usados, donde una de las preguntas más frecuentes entre compradores y vendedores es cuánto cuesta transferir una moto.

Lo primero es entender que no hay una tarifa única para todos los casos. El valor final del trámite depende del precio de mercado de cada unidad, del origen del vehículo y de otros cargos asociados a la operación. Por eso, antes de cerrar una compraventa, conviene calcular de antemano cuánto habrá que pagar para formalizar el cambio de titularidad.

Actualmente, el arancel de transferencia equivale al 1,5% del valor de la moto cuando se trata de una unidad de fabricación nacional. En el caso de las motos importadas, el porcentaje asciende al 2%. La base de cálculo surge de la valuación que toma como referencia la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Así, si una moto nacional tiene un valor de referencia de $1.000.000, la transferencia tendrá un costo estimado de $15.000. Para una moto importada con la misma valuación, el monto será de $20.000.

El arancel de transferencia equivale al 1,5% del valor de la moto cuando se trata de una unidad de fabricación nacional Ricardo Pristupluk - LA NACION

Ese cálculo, sin embargo, representa solo una parte del gasto total. Al momento de concretar la operación también pueden sumarse otros conceptos, como el Formulario 08, aranceles registrales, sellados, impuestos provinciales —cuando correspondan— y la certificación de firmas de las partes involucradas.

El Formulario 08 es indispensable para formalizar el cambio de titularidad y puede completarse de manera presencial o digital. Una vez realizada la compraventa, la documentación debe presentarse dentro de los 30 días hábiles para evitar recargos.

Para conocer el monto exacto antes de iniciar el trámite, la DNRPA cuenta con una calculadora online que permite estimar los costos tanto para vehículos usados como para unidades 0km. Esa herramienta permite obtener una referencia más precisa según el tipo de moto y su valuación.

Para conocer el monto exacto antes de iniciar el trámite, la DNRPA cuenta con una calculadora online Ricardo Pristupluk - LA NACION

Otro punto importante es que el Registro Automotor ya no exige de manera obligatoria la presentación de un libre deuda de infracciones para concretar la transferencia. La normativa vigente permite avanzar con el trámite aun cuando existan multas pendientes, salvo que alguna de las partes solicite expresamente verificar esa situación.

De todos modos, las infracciones siguen siendo un elemento relevante en la negociación. En muchas operaciones, el comprador exige que las deudas sean canceladas antes de firmar o acuerda descontar esos montos del precio final de venta.