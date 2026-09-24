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Cuándo hay que cambiar los neumáticos, según la ley argentina

La Ley de Tránsito prohíbe circular con cubiertas dañadas o con menos dibujo que el mínimo reglamentario

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Be right back. Mechanic holding a tire at the repair garage. Replacement of winter and summer tires.
En autos y camionetas, los canales de la banda de rodamiento deben tener una profundidad mínima de 1,6 milímetrosShutterstock

En la Argentina, la ley no establece que los neumáticos deban cambiarse cada cierta cantidad de años o kilómetros, pero sí fija un límite de desgaste. En autos y camionetas, los canales de la banda de rodamiento deben tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros. Si están por debajo de esa medida, no se puede circular. Para las motos, el mínimo es de 1 milímetro y para los ciclomotores, de 0,5 milímetros.

La prohibición está en el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que impide circular “con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal” en la banda de rodamiento. La reglamentación de esa ley es la que precisa las medidas y enumera daños incompatibles con la circulación.

Entre ellos figuran cortes que alcancen la estructura de la cubierta, separaciones del caucho y desgaste que deje expuestas las telas. Es decir, una cubierta puede tener todavía dibujo suficiente y, aun así, no estar en condiciones de uso por un daño en su estructura.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 impide circular “con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal” en la banda de rodamiento
La Ley Nacional de Tránsito 24.449 impide circular “con cubiertas con fallas o sin la profundidad legal” en la banda de rodamientoShutterstock

El dibujo no es solo una exigencia de la revisión técnica, ya que sus canales ayudan a evacuar el agua y mantener el contacto entre la cubierta y el pavimento. A medida que se desgastan, disminuyen la adherencia y la tracción, sobre todo sobre calzada mojada.

Eso aumenta la posibilidad de que el vehículo patine o haga aquaplaning, una situación en la que un banco de agua reduce o interrumpe el contacto de las ruedas con el asfalto y puede hacer que el conductor pierda el control.

Cómo controlar las cubiertas

La profundidad se puede medir con un instrumento específico o revisar mediante los testigos de desgaste incorporados en la banda. Son pequeñas elevaciones dentro de los canales. Cuando la superficie de rodamiento queda al mismo nivel que esos indicadores, el neumático llegó al límite de uso y debe cambiarse. La inspección debe hacerse en toda la banda, porque un neumático puede gastarse más de un lado que del otro.

Los triángulos de las llantas son indicadores del nivel de desgaste
Los triángulos de las llantas son indicadores del nivel de desgaste

También hay que observar los laterales y la superficie en busca de cortes, grietas, deformaciones o bultos, además de prestar atención a vibraciones, ruidos o pérdidas de presión. Se recomienda consultar a un profesional ante daños visibles o cambios en el comportamiento de la cubierta, ya que el desgaste irregular puede estar relacionado con problemas de presión, alineación o sobrecarga.

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