Renault lanzó una financiación a tasa 0 de hasta $30 millones para comprar su nueva pickup

A pocos días de lanzar oficialmente la Niagara, Renault anunció las condiciones de financiación para noviembre, donde se incluyen los términos para comprar la pickup fabricada en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Durante este mes la automotriz ofrecerá créditos a tasa 0% por hasta $30 millones, con plazos que se extienden hasta los 30 meses y montos variables según la cantidad de cuotas elegida. La propuesta se canaliza a través de Mobilize Financial Services, la financiera del grupo y contempla cuotas fijas en pesos.

La Niagara comenzó a comercializarse en la Argentina a principios de noviembre. Se trata de la nueva pickup compacta del rombo, posicionada por encima de la Oroch y desarrollada para competir con modelos como la Fiat Toro y la Ford Maverick. Su producción en Córdoba forma parte de un proyecto industrial con fuerte orientación exportadora, que contempla envíos a 19 mercados de América Latina.

La automotriz ofrecerá créditos a tasa 0% por hasta $30 millones con plazos que se extienden hasta los 30 meses

Los precios de lanzamiento comienzan en $45.700.000 para la versión evolution+ con transmisión manual y llegan hasta los $59.990.000 para la outsider 4x4, prevista para incorporarse a la oferta durante el verano.

En el caso de la versión de entrada de gama, un préstamo de $30 millones permitiría financiar aproximadamente el 66% del precio del vehículo. El comprador debería aportar los $15,7 millones restantes, sin considerar otros gastos asociados a la operación. La automotriz estableció cuatro alternativas de financiación para su nueva pickup, con distintos límites de crédito según el plazo:

12 meses a tasa 0%: hasta $30.000.000

hasta $30.000.000 18 meses a tasa 0%: hasta $24.000.000

hasta $24.000.000 24 meses a tasa 0%: hasta $18.000.000

hasta $18.000.000 30 meses a tasa 0%: hasta $15.000.000

Los precios de lanzamiento comienzan en $45.700.000 para la versión evolution+

A estas condiciones se suma la bonificación de los primeros tres meses de seguro contra todo riesgo, con una franquicia del 2%, para quienes adquieran la Niagara mediante Mobilize Financial Services. La cobertura corresponde a Zurich y está sujeta a las condiciones de contratación.

Qué otros modelos Renault se pueden financiar a tasa 0%

Además de la Niagara, Renault ofrece financiación a tasa 0% para otros nueve modelos de su gama, con plazos de entre 12 y 30 meses. Los montos máximos dependen del vehículo y de la cantidad de cuotas elegida, ya que cuanto más largo es el plazo, menor es el importe que se puede financiar. Las condiciones disponibles durante noviembre son las siguientes:

Boreal: hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $22 millones en 24 meses o $16 millones en 30 meses.

El Boreal financia hasta $30 millones en 12 meses

Kardian: hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $21 millones en 24 meses o $16 millones en 30 meses.

En el caso del Kardian son hasta $28 millones en 12 meses

Arkana: hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

En el Arkana se financian hasta $27 millones en 12 meses

Duster: hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Kangoo: hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses. Oroch: hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses.

hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses. Kwid: hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses.

El Renault Kwid se financia hasta $18 millones en 12 meses

Kangoo de pasajeros: hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Renault Master: hasta $30 millones en 12 meses.

De todos modos, una tasa de interés del 0% no significa necesariamente que el costo financiero total (CFT) también sea nulo. Antes de contratar cualquiera de estos créditos, es importante consultar los gastos administrativos, los seguros, los eventuales costos de constitución de prenda y otros cargos que puedan formar parte de la operación.