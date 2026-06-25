Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en Argentina: en casa, en el trabajo y en cargadores públicos

La electrificación comenzó a ganar terreno en la industria automotriz argentina. En números, durante el primer trimestre de este año se patentaron 19.867 vehículos electrificados, un volumen que cuadruplicó el registrado en el mismo período del año anterior, según el Informe Trimestral sobre Electromovilidad elaborado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (Siomaa).

Dentro de ese universo, los vehículos 100% eléctricos (BEV) fueron uno de los segmentos que más crecieron: representaron el 8% de las ventas de electrificados y registraron un salto interanual del 882%. Sin embargo, no son los únicos modelos que requieren conectarse a la red eléctrica.

Los híbridos enchufables (PHEV), que combinan un motor a combustión con uno o dos eléctricos, tienen una participación aún mayor y concentran el 18% de las ventas del segmento.

ChargeBox ofrece una tarifa única en todos sus puntos de carga del país

Entonces, ante el crecimiento de estos vehículos enchufables, surge una pregunta cada vez más frecuente entre quienes evalúan dar el salto a estas tecnologías: ¿cuánto cuesta cargar un auto eléctrico?

Antes de responder esta pregunta, es necesario tener en cuenta que no existe un costo universal para cargar un auto electrificado, ya que este depende tanto de la capacidad de la batería de cada vehículo como del valor del kWh que se paga en cada lugar.

Sin embargo, es posible realizar una estimación tomando como referencia valores promedio. Por ejemplo, en la red de carga de Chargebox, el plan más económico para usuarios (de un sólo uso) tiene un costo de $700 por kWh. En ese escenario, cargar de 0% a 100% la batería de un BYD Dolphin Mini, que cuenta con una capacidad de 43,2 kWh (en su versión tope de gama, GS), demandaría unos $30.000.

Sin embargo, en la diaria, el promedio de los usuarios lo cargan al 80%, por lo que el monto se reduciría a $18.000 si se sigue esa tendencia.

Desde la empresa señalan que la tarifa es la misma en todo el país y que no hay diferencia entre el tipo de cargador que se use, ya sea rápido o semirrápido.

La diferencia sí está en los tiempos de carga: en un semirrápido, cargar al modelo tomado como referencia al 80% demanda tres horas y en un rápido, 40 minutos.

El BYD Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido del país y tiene una autonomía de hasta 380 kilómetros

Ahora bien, los cálculos son diferentes cuando la recarga se realiza en el hogar o en el trabajo. Para empezar, instalar un punto de carga de esta compañía requiere una inversión que oscila entre US$1300 y US$1700, monto que incluye tanto el equipo como la instalación. A su vez, el costo de cada recarga dependerá de la tarifa eléctrica vigente en cada jurisdicción. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el valor del kWh ronda los $150, en provincias como Córdoba y Mendoza se ubica cerca de los $200.

Entonces, completar una carga del 0% al 100% de la batería de un BYD Dolphin Mini en un hogar porteño, tomando como referencia una tarifa eléctrica promedio, tendría un costo de $6480 a añadir a la factura de luz.

También es posible conectar algunos modelos directamente a la red local. En ese caso, sin la necesidad de invertir en un cargador especial, hay que contemplar únicamente el costo del kWh en la jurisdicción en la que se cargue.