Cambia la VTV en la Ciudad de Buenos Aires: cómo afecta a los usuarios la desregulación aprobada

La Ciudad de Buenos Aires modificó el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) luego de que la Legislatura porteña reformara el régimen actual y se adhiriera a los cambios planteados a nivel nacional.

El proyecto fue impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y contó con el respaldo del oficialismo porteño, la UCR y otros bloques, mientras que el peronismo votó en contra. La nueva ley abre el sistema a nuevos prestadores, libera el esquema de precios y adecua los plazos de revisión al régimen establecido por Nación.

Según pudo saber LA NACION, el taller Premium Wheels, ubicado en el bario de Parque Patricios, ya adquirió los equipos y comenzó el entrenamiento preliminar para comenzar a prestar el servicio de VTV.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que desde octubre los vehículos podrán realizar la revisión técnica en cualquier taller habilitado, incluidas concesionarias y volvió a marcar diferencias con la provincia de Buenos Aires, que continuará con el régimen anterior

Muy buena noticia. La Ciudad de Buenos Aires cambió su régimen de VTV para acoplarlo a las flexibilidades que permitimos a nivel nacional. A partir de octubre se podrá hacer en cualquier taller habilitado, por ejemplo, en concesionarias. A anotarse que ya se sumaron un montón de… https://t.co/NOLLxBLHx6 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 19, 2026

Hasta ahora, la VTV en la Ciudad funcionaba con una red reducida de siete centros habilitados, de los cuales cuatro están ubicados en Barracas. Los demás se encuentran en Paternal, Pompeya y Villa Ortúzar.

Qué cambia para los usuarios

El principal cambio es que la VTV ya no quedará limitada únicamente a las plantas tradicionales. A partir de la implementación del nuevo sistema, podrán incorporarse talleres privados, concesionarios u otros establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos exigidos y sean habilitados para realizar la revisión.

Para operar, los prestadores deberán estar inscriptos en el Registro Único de Talleres habilitados y cumplir con una serie de requisitos técnicos y de control establecidos por la normativa.

Los prestadores deberán estar inscriptos en el Registro Único de Talleres habilitados y cumplir con una serie de requisitos técnicos GCBA

También se modifica el esquema de precios. Hasta ahora, la tarifa de la VTV estaba regulada por el Estado porteño. Con el nuevo régimen, el valor quedará liberado y será definido por cada prestador habilitado. La apuesta oficial es que una mayor cantidad de lugares disponibles genere competencia y eso termine impactando sobre el costo del trámite.

Otro de los cambios centrales está vinculado con los plazos de revisión. La reforma nacional estableció que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento, en lugar de los cuatro actuales.

La revisión seguirá teniendo una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad (hasta hoy ese plazo se reducía a los ocho años).

Los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento Fabián Marelli - Archivo

A nivel nacional, el Gobierno ya había reglamentado la apertura del sistema mediante la Resolución 32/2026, que creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Ese registro permite que talleres privados, concesionarios e importadores soliciten la habilitación para realizar la revisión técnica obligatoria.

Los establecimientos interesados deben inscribirse a través de la plataforma Trámites a Distancia, presentar una declaración jurada y acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La normativa también establece que deberán contar con un director técnico, que debe ser un ingeniero matriculado, y con equipamiento específico para controlar frenos, luces, suspensión, dirección, emisiones contaminantes, ruidos y otros componentes del vehículo.

Los puntos que se controlan en la VTV

Para tener como referencia, una línea completa para inspeccionar vehículos livianos demanda una inversión de entre US$50.000 y US$60.000, según estimó a LA NACION, Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), una de las principales empresas proveedoras de equipamiento para centros verificadores.

La maquinaria necesaria para equipar un taller para ser planta verificadora Gentileza

La secretaría de Transporte tiene 30 días corridos para revisar la documentación. Si detecta errores u omisiones, puede pedir correcciones. Si no hay observaciones ni resolución expresa dentro de ese plazo, el taller queda automáticamente inscripto, aunque luego puede ser auditado.

La apertura del sistema no elimina la constancia física de la revisión. Los talleres habilitados deberán cargar la información de cada inspección en el sistema correspondiente y entregar tanto una constancia digital como la oblea para colocar en el parabrisas.

Pese al avance de la digitalización, la tradicional oblea no desaparecerá X.COM

Por qué no será igual en todo el país

Uno de los puntos centrales de la reforma es que no se aplicará automáticamente de la misma manera en todas las jurisdicciones. La Argentina tiene un esquema federal en materia de tránsito, por lo que las provincias deben decidir si adhieren o adaptan sus normas al nuevo régimen nacional.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó ahora con esa adecuación. En cambio, la provincia de Buenos Aires ya había anticipado que no adherirá al nuevo esquema y que mantendrá vigente su sistema actual de VTV.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, criticó al Gobierno por los cambios en la VTV

Esa diferencia abre un escenario en el que los cambios dependerán del lugar donde esté radicado el vehículo y de las normas que aplique cada jurisdicción.

Sturzenegger volvió a marcar esa diferencia en su publicación, al celebrar la decisión porteña y cuestionar la postura bonaerense. La discusión ya había generado cruces políticos entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof, que defiende la continuidad del sistema vigente en la provincia.