Cuánto cuesta el Fiat Cronos en abril 2026

El mercado automotor argentino atraviesa un primer trimestre con señales mixtas. Si bien marzo mostró una recuperación respecto a febrero en volumen total, algunos modelos continúan evidenciando caídas tanto en la comparación mensual como interanual. En ese escenario, el Fiat Cronos volvió a ubicarse entre los autos más vendidos, aunque con cifras en retroceso.

Durante marzo, el sedán producido en Córdoba se posicionó como el tercer modelo más patentado del país, con 1760 unidades, lo que representó un 3,8% del total del mercado. A pesar de mantenerse en el podio, estos números implicaron una caída del 13,1% frente a febrero y un descenso del 34,2% en comparación con marzo de 2025.

En el acumulado del año, el Cronos registra 7042 patentamientos y alcanza un 4,7% de participación de mercado. Sin embargo, también muestra una baja del 29,6% respecto al mismo período del año pasado, reflejando un contexto más desafiante para el modelo que supo liderar el ranking durante tres años consecutivos, entre 2021 y 2023.

En el acumulado del año, el Cronos registra 7042 patentamientos y alcanza un 4,7% de participación de mercado

Frente a este escenario, la gama del Cronos mantiene una política de precios sin grandes modificaciones para abril, donde solo dos versiones aumentaron un 0,5%. De esta manera, los valores oficiales de lista quedan configurados de la siguiente manera:

Cronos Like 1.3 GSE: $31.120.000

$31.120.000 Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.400.000 (+0,5%)

$37.400.000 (+0,5%) Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $37.620.000 (+0,5%)

$37.620.000 (+0,5%) Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000

Así, el modelo se posiciona con un precio de entrada apenas por encima de los $31 millones, manteniéndose competitivo dentro del segmento de sedanes chicos.

Más allá de la coyuntura comercial, el Cronos conserva la actualización estética y de equipamiento que recibió en abril del año pasado. Entre los principales cambios se destacan el rediseño de la parrilla frontal, nuevos paragolpes, un conjunto óptico con tecnología LED y la incorporación de llantas de nuevo diseño en toda la gama.

El Cronos conserva la actualización estética y de equipamiento que recibió en abril del año pasado

En términos de equipamiento, la versión de entrada (Like 1.3 MT) sumó un interior oscurecido, nuevo tapizado y detalles exteriores en negro piano. Las variantes intermedias Drive incorporaron mejoras en la central multimedia de 7”, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de nuevas llantas y ajustes en la tapicería.

El interior del Cronos tras su renovación

Por su parte, la versión tope de gama Precision CVT agregó airbags laterales delanteros de doble cobertura (tórax y cabeza), junto con una actualización en el sistema multimedia y terminaciones interiores, reforzando su propuesta en materia de seguridad y confort.

Disponible en una paleta de colores que incluye opciones como Blanco Banchisa, Plata Bari, Negro Vulcano y Rojo Montecarlo, el Cronos continúa siendo uno de los pilares de la producción nacional y un jugador relevante dentro del mercado, aun en un contexto de menor dinamismo en las ventas.