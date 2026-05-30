La nueva SUV de Lexus y la estrategia de la marca para ganar mercado: ¿un nuevo sedan?

La marca japonesa Lexus presentó en la Argentina dos novedades con las que busca reforzar su estrategia dentro del segmento premium electrificado. Por un lado, lanzó el nuevo RZ 500e, el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía en el mercado local. Por otro, actualizó el IS 300h, el sedán deportivo híbrido de la marca, con cambios en diseño y equipamiento.

El RZ 500e Luxury es un SUV eléctrico del segmento E desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos con este tipo de motorización. El modelo incorpora dos motores eléctricos —uno en cada eje— que entregan una potencia combinada de 380 CV y trabajan junto al sistema de tracción integral DIRECT4, encargado de distribuir el torque entre ambos ejes según las condiciones de manejo.

El Lexus RZ 500e entrega una potencia combinada de 380 CV

La batería es de ion-litio y tiene una capacidad de 74,69 kWh. Según informó la marca, ofrece una autonomía aproximada de hasta 450 kilómetros. Además de alimentar los motores, su ubicación bajo el piso permite bajar el centro de gravedad y mejorar la rigidez estructural del vehículo.

Ofrece una autonomía aproximada de hasta 450 kilómetros

En términos de equipamiento, el SUV incorpora una pantalla multimedia táctil de 14″, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio Mark Levinson, climatizador bizona, techo panorámico y llantas de 20″.

En seguridad suma el paquete Lexus Safety System +, que reúne múltiples asistencias a la conducción como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y sistema de precolisión, entre otras.

Incorpora una pantalla multimedia táctil de 14″

El nuevo RZ llega importado desde Japón y figura a un precio de US$106.100. Además, la marca informó que incluirá dos cargadores: uno domiciliario de pared de 7 kW con instalación y otro de emergencia de 2 kW.

El rediseño del IS 300h

La segunda novedad es la actualización del IS 300h, el sedán deportivo híbrido de la marca. El modelo mantiene su esquema híbrido autorrecargable compuesto por un motor naftero 2.5 litros asociado a un propulsor eléctrico, con una potencia combinada de 223 CV y transmisión automática e-CVT.

Tiene un motor naftero 2.5 litros asociado a un propulsor eléctrico, con una potencia combinada de 223 CV

Se ofrecerá en dos versiones: Luxury y F SPORT. La primera prioriza el confort y el refinamiento, mientras que la variante F SPORT suma una configuración más orientada a una conducción dinámica, con detalles específicos de diseño, suspensión diferenciada, pedalera deportiva, levas al volante y butacas con mayor sujeción lateral.

La variante F SPORT suma una configuración más orientada a una conducción dinámica

Ambas versiones incorporan una pantalla multimedia de 12,3″, sistema de audio Mark Levinson, asistencias avanzadas a la conducción y un paquete de seguridad similar al del nuevo RZ.

Lexus IS 300h Luxury

Los precios anunciados para el mercado local son de US$64.100 para la versión Luxury y de US$66.500 para la variante F SPORT. Tanto el nuevo RZ como el renovado IS 300h cuentan con garantía transferible de 10 años o 200.000 kilómetros.