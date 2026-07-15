Cuánto cuesta el Fiat Cronos en julio 2026

El mercado automotor argentino continúa transitando un año con fuerte competencia entre modelos nacionales e importados, en un contexto donde algunas marcas sostienen el volumen de ventas mientras otras evidencian un retroceso frente al avance de nuevos jugadores.

Dentro de ese escenario, el Fiat Cronos se mantiene como el segundo modelo más patentados del país, aunque con cifras inferiores a las de años anteriores.

Durante junio, el sedán fabricado en la planta cordobesa de Stellantis registró 1900 patentamientos, equivalente al 4,4% del mercado total. De esta manera, el modelo mostró un crecimiento mensual del 12,9% frente a mayo, aunque registró una caída interanual del 34,6% respecto de junio de 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En el acumulado del año, el Cronos alcanzó las 12.058 unidades patentadas y concentró un 4,4% de participación de mercado durante la primera mitad del año. Si bien continúa siendo uno de los referentes entre los autos de producción nacional, el modelo atraviesa un escenario distinto al de temporadas anteriores, cuando lideró el ranking general durante tres años consecutivos, entre 2021 y 2023.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, junto al nuevo Fiat Cronos Matias R. Quiroga

A pesar de ese contexto, Fiat aplicó ajustes para toda su gama del 5,5% para julio, dejando configurado de la siguiente manera su listado de precios para este sedán:

Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $33.340.000

$33.340.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $40.490.000

$40.490.000 Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $40.720.000

$40.720.000 Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $41.340.000

En paralelo, la automotriz ofrece durante julio dos alternativas de financiación para toda la gama: una a tasa 0 (TNA) a 18 meses, con un monto máximo de $28.000.000, y otra a tasa 0 UVA (TNA) a 36 meses, que permite financiar hasta $30.000.000.

Fiat aplicó ajustes para toda su gama del 5,5% para julio

Más allá de su desempeño comercial, el modelo conserva la actualización estética y tecnológica que recibió el año pasado. Entre las principales modificaciones introducidas en esa renovación aparecen el rediseño frontal, nuevos paragolpes, ópticas con tecnología LED y llantas renovadas para toda la gama.

En materia de equipamiento, la variante Like incorporó detalles exteriores en negro piano, nuevos tapizados y un interior oscurecido. Por su parte, las versiones Drive sumaron mejoras en el sistema multimedia de 7”, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Interior del Fiat Cronos

La configuración Precision CVT, ubicada en el tope de la oferta, agregó airbags laterales delanteros de doble cobertura para tórax y cabeza, además de actualizaciones en terminaciones interiores y sistema multimedia.