Una marca japonesa abre una empresa subsidiaria en la Argentina

El segmento de las motos en la Argentina registra niveles de venta históricos. Según informa la Divisón Motovehículos de la entidad que nuclea a los concesionarios locales (Acara), el primer semestre del año computa 440.190 matriculaciones, un 43,8% por encima de igual período de 2025. En ese contexto es que Honda constituyó una nueva susbsidiaria en el país para impulsar las ventas del sector.

Coinciden los especialistas que la financiación es uno de los principales promotores del crecimiento en patentamientos, motivo por el cual la terminal japonesa comunicó la creación de Honda Plan Argentina (HPA), que ofrecerá planes de ahorro para la compra en cuotas de motos.

Según explicaron en un comunicado de prensa, se trata de una empresa que ofrecerá “un servicio de gestión de capital en el que los clientes se agrupan y realizan aportes mensuales de acuerdo con las condiciones del plan". “Utilizando los aportes mensuales de los participantes como fondo común, las motocicletas se entregan mediante un sistema de sorteo o licitación", ampliaron.

La Honda Wave 110S es la moto más vendida del mercado

En otras palabras, funcionará tal cual los planes de ahorro dispuestos por las automotrices para la compra de autos. La novedad, por su lado, es la llegada al mercado de las motos, práctica poco frecuente en la compraventa de vehículos de dos ruedas. La participación accionaria de esta sociedad se divide entre Honda South America y Honda Argentina, con un porcentaje de 60% y 40%, respectivamente. Cuenta con un capital de US$5.000.000.

“La forman en que nos desplazamos está experimentando una profunda transformación y la manera en la que financiamos la movilidad evoluciona en la misma dirección. Hoy, los consumidores buscan algo más que la simple adquisición de un bien: valoran un acceso más sencillo y la previsibilidad de costos“, remarcó Masaichi Kobayashi, presidente de HPA.

“Ofrecer servicios adecuados de gestión de capital es fundamental para ayudar a los clientes a tomar decisiones conscientes y sostenibles, permitiendo así una relación a largo plazo con nuestra compañía”, completó.

Honda tiene una fábrica en Campana, provincia de Buenos Aires Photographer: Oscar Roberto Cast

En cuanto al mercado, Honda lidera las ventas de motos con la Wave 110S y de los modelos más comercializados, predominan aquellas unidades de entre 110cc y 150cc.

La hegemonía de ese segmento responde, principalmente, a una cuestión económica. Los valores de motovehículos de cilindrada baja tienen precios de compra más accesibles, costos de mantenimiento menores y un bajo consumo de combustible, características que los convierten en opciones para la movilidad diaria y el trabajo.