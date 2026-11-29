El Fiat Cronos es el auto más patentado en la Argentina en lo que va del año y el segundo vehículo del ranking de livianos, solo superado por la Toyota Hilux. Entre enero y octubre registró 19.601 patentamientos, un 29,7% menos que en 2025.

Además, también fue el auto más patentado de la Argentina en octubre. Con 1799 unidades, quedó cuarto en el ranking de vehículos livianos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), detrás de Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger. Para mantener su buen nivel en ventas, en noviembre el sedán de Fiat arranca en $37.790.000.

Cuánto cuesta cada versión del Fiat Cronos

Like 1.3 MT: $37.790.000

$37.790.000 Drive Plus 1.3 MT: $40.430.000

$40.430.000 Drive 1.3 CVT: $46.150.000

$46.150.000 Precision 1.3 CVT: $46.680.000

El sedán arranca en los $37.790.000

Las cuatro versiones llevan el mismo motor naftero 1.3 Firefly de 99 CV. El Like y el Drive Plus tienen caja manual de cinco marchas. El Drive CVT y el Precision incorporan una transmisión automática de variación continua. Todos tienen tracción delantera y, según la marca, las versiones manuales aceleran de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos y las automáticas, en 12,8.

El sedán mide 4,36 metros de largo, 1,52 metros de alto y tiene 2,52 metros entre ejes. En toda la gama, el baúl es de 525 litros y el tanque de combustible, de 48 litros. Lleva discos ventilados adelante y tambores atrás.

Mide 4,36 metros de largo, 1,52 metros de alto y tiene 2,52 metros entre ejes

El Like, el Drive Plus manual y el Drive CVT tienen dos airbags frontales cada uno. Toda la gama trae control de estabilidad y de tracción, ABS con distribución electrónica de frenado, asistencia de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes Isofix. El Like trae aire acondicionado manual, sensores traseros y llantas de aleación de 15 pulgadas. La cámara de marcha atrás se incorpora desde el Drive Plus.

Esa versión también incorpora pantalla táctil de siete pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y climatizador automático digital. Esos elementos siguen presentes en los dos automáticos, que además cuentan con control de velocidad crucero y modo Sport. El Drive CVT y el Precision se distinguen de los manuales por sus faros delanteros y antiniebla LED. Desde el Drive Plus hay dos puertos USB.

Interior del Fiat Cronos 2026

El Precision añade dos airbags laterales delanteros y pasa a tener cuatro en total. Además, tiene acceso y arranque sin llave, llantas de aleación de 16 pulgadas, espejos plegables eléctricamente con luz de acceso y respaldo trasero dividido.