La venta de autos 0km en la Argentina está a la baja. Pese al optimismo que reinaba a comienzos de año, la realidad mostró una contracción en los patentamientos que las automotrices buscan reactivar con líneas de crédito y propuestas de financiación.

Ya lo decían los CEO de las automotrices locales: es necesario robustecer al sistema financiero para aumentar la cantidad de cuotas y montos a financiar y, por ende, que los potenciales clientes puedan acceder a un auto 0km sin desembolsar un gran capital inicial.

En ese contexto, el año está marcado también por el ingreso de marcas de origen chino que aprovechan el cupo de electrificados (entran al país sin pagar el arancel del 35%) para posicionarse en el mercado con precios mucho más bajos.

Así, ese crecimiento de la oferta que no se vio acompañado por un aumento en las ventas, busca ser aprovechado por entidades bancarias y financieras de las automotrices. Ejemplo de ello es lo hecho por el Banco Nación a comienzos de noviembre, cuando anunció una reducción de la tasa de interés de su línea de préstamos “+Autos con BNA”, destinada a la compra de vehículos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

La propuesta permite financiar hasta el 100% del valor de venta de la unidad, con un monto máximo de $50.000.000 y un plazo de devolución de hasta 72 meses. Por su parte, la tasa nominal anual (TNA) preferencial quedó en el 25%, fija y en pesos.

La nueva propuesta sería solo para autos de producción local Fahroni - Shutterstock

Para acceder a ese beneficio, los solicitantes deben cobrar su sueldo o jubilación en el banco, contar con una tarjeta de crédito de la entidad y contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros, con débito automático en esa tarjeta. Estas condiciones deben mantenerse durante toda la vigencia del préstamo. Quienes no las reúnan o prefieran no adherir podrán solicitar la financiación con una TNA fija del 46%.

Pero aún así, las opciones no son por sí solas lo suficientemente fuertes como para reducir la caída de las ventas o, de ser posible, recuperar terreno frente a 2025. Es por eso que el Gobierno y las automotrices analizan avanzar con una segunda etapa del programa de financiación que buscará fomentar la compra de vehículos producidos en la Argentina.

Las conversaciones sobre esta línea de financiamiento llevan varias semanas, aunque, según fuentes del sector, hubo resistencia durante las negociaciones en torno a la tasa.

Según pudo saber LA NACION, en caso de que la iniciativa se concrete, el Banco Nación establecería una tasa del 20% y las financieras de las marcas aportarían puntos porcentuales adicionales para reducirla aún más (el porcentaje exacto todavía se desconoce, ya que la nueva línea no fue confirmada).

Por su parte, la iniciativa mantendría un monto máximo de $50.000.000, aunque el plazo de devolución sería menor a los 72 que ofrece el crédito vigente.

Casi la mitad de los autos patentados en el país se adquieren mediante algún tipo de financiación Shutterstock - Shutterstock

Es decir, se reducirían los plazos de pago como también las tasas de interés. Esto permitiría, según fuentes consultadas, que más gente pueda acercarse al sistema financiero en pos de adquirir un vehículo sin la necesidad de desembolsar una gran suma inicial para ello.

La financiación es hoy, pese a la contracción, uno de los principales motores de venta de vehículos 0km en el país. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y octubre de este año se registraron 236.284 patentamientos prendarios, sobre un total de 481.852 unidades patentadas. Esto significa que el 49%, casi la mitad, de los vehículos vendidos en la Argentina se adquirió mediante algún tipo de financiación.