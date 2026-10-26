Cuánto cuesta el Peugeot 208 en octubre 2026

El Peugeot 208, un hatchback de producción nacional, continúa ubicándose entre los modelos más comercializados de la Argentina, durante el mes de septiembre registró 1181 patentamientos, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este volumen representó una baja del 0,9% en comparación con agosto (1192 unidades) y una caída interanual del 32,4% frente a septiembre de 2025, cuando se habían comercializado 1746 unidades; con estos números, el 208 se posicionó en el séptimo lugar del ranking general de vehículos livianos del mes.

El Peugeot 208 es el hatchback más vendido del país

Ahora bien, en el acumulado entre enero y septiembre de 2026, el Peugeot 208 alcanzó las 15.207 unidades patentadas, lo que implica una reducción del 38,3% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando sumaba 24.655 vehículos.

De acuerdo con la lista de precios sugeridos al público informada por la marca para el mes de octubre, la gama del Peugeot 208 quedó configurada de la siguiente manera para octubre:

Peugeot 208 Active MT: $36.360.000

$36.360.000 Peugeot 208 Allure MT: $43.340.000

$43.340.000 Peugeot 208 Style T200: $43.800.000

$43.800.000 Peugeot 208 Allure PK T200: $44.890.000

$44.890.000 Peugeot 208 Allure AT: $45.570.000

$45.570.000 Peugeot 208 GT T200: $47.420.000

¿Cómo es la nueva edición limitada del 208?

El Peugeot 208 Style es una edición especial del hatchback nacional que se basa en la versión Allure AT y suma detalles de diseño exclusivos. Esta tercera entrega de la serie incorpora el motor T200 de Stellantis, un naftero turbo que desarrolla 120 CV de potencia y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades.

En el exterior, se distingue por las llantas de aleación de 16 pulgadas en negro brillante, los faros delanteros EcoLED con corrector eléctrico de altura, las luces diurnas Tri-LED con diseño de colmillos y el alerón deportivo trasero. También incorpora detalles en negro brillante, una salida de escape metálica cromada y el emblema Style en color naranja sobre el pilar C. A su vez, cuenta con cuatro colores: Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Okenite y Obsession Blue.

Peugeot 208 Style

El habitáculo presenta un tratamiento Dark Interior, con tapizado de techo negro, volante revestido en símil cuero y detalles en cromo satinado. En materia de equipamiento, cuenta con una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador digital automático, cargador inalámbrico para celulares, cámara de visión trasera de 150°, sensores de estacionamiento traseros y control de crucero con limitador de velocidad.

En seguridad, incluye control de estabilidad y tracción, ayuda al arranque en pendiente, frenos ABS con repartidor electrónico de frenado, airbags frontales y laterales delanteros. Según los datos difundidos por la automotriz, acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Al tratarse de una edición limitada, se comercializarán poco más de 600 unidades y tiene una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.