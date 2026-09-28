Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre de 2026

El Peugeot 208, exitoso modelo de producción nacional, continúa entre los modelos más patentados de la Argentina aunque atraviesa un período de menor volumen de ventas frente al año pasado. El hatchback fabricado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, registró 1141 patentamientos en agosto, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ese volumen lo ubicó en el octavo puesto del ranking general de modelos livianos, aunque en una comparativa interanual marcó una caída del 39% frente al mismo mes del año anterior cuando se habían comercializado 1871 unidades.

El Peugeot 208 es el cuarto modelo más vendido en el acumulado anual

Ahora bien, en el acumulado, el Peugeot 208, que fue el modelo más vendido de la Argentina en 2024, registró 13.975 patentamientos entre enero y agosto de 2026, un 39% menos que en el mismo período de 2025, cuando había alcanzado las 22.909 unidades. En consecuencia, su participación acumulada en el mercado de vehículos livianos pasó del 5,4% al 3,9%.

Pese a esta caída, el hatchback de Peugeot se mantiene entre los modelos más patentados del país y ocupa el cuarto puesto del ranking 2026. En ese período, solo quedó por detrás de la Toyota Hilux, el Fiat Cronos y la Ford Ranger, según los datos de Acara.

Para buscar un lugar en el podio, así configuró la marca del león todas las versiones del 208:

Peugeot 208 Active MT: $34.960.000

$34.960.000 Peugeot 208 Allure MT: $41.670.000

$41.670.000 Peugeot 208 Style T200: $42.110.000 (edición limitada)

$42.110.000 (edición limitada) Peugeot 208 Allure AT: $43.810.000

$43.810.000 Peugeot 208 Allure Pack T200: $45.640.000

$45.640.000 Peugeot 208 GT T200: $48.120.000

¿Cómo es la nueva edición limitada del 208?

El Peugeot 208 Style es una edición especial del hatchback nacional que se basa en la versión Allure AT y suma detalles de diseño exclusivos. Esta tercera entrega de la serie incorpora el motor T200 de Stellantis, un naftero turbo que desarrolla 120 CV de potencia y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades.

En el exterior, se distingue por las llantas de aleación de 16 pulgadas en negro brillante, los faros delanteros EcoLED con corrector eléctrico de altura, las luces diurnas Tri-LED con diseño de colmillos y el alerón deportivo trasero. También incorpora detalles en negro brillante, una salida de escape metálica cromada y el emblema Style en color naranja sobre el pilar C. A su vez, cuenta con cuatro colores: Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Okenite y Obsession Blue.

Peugeot 208 Style

El habitáculo presenta un tratamiento Dark Interior, con tapizado de techo negro, volante revestido en símil cuero y detalles en cromo satinado. En materia de equipamiento, cuenta con una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador digital automático, cargador inalámbrico para celulares, cámara de visión trasera de 150°, sensores de estacionamiento traseros y control de crucero con limitador de velocidad.

En seguridad, incluye control de estabilidad y tracción, ayuda al arranque en pendiente, frenos ABS con repartidor electrónico de frenado, airbags frontales y laterales delanteros y anclajes ISOFIX y TOP TETHER. Según los datos difundidos por la automotriz, acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Al tratarse de una edición limitada, se comercializarán poco más de 600 unidades y tendrá una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.