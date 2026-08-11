Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en agosto 2026

El Toyota Corolla Cross, el Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C (mediano), fue el modelo más vendido de su categoría el año pasado, uno de los segmentos más competitivos del mercado.

Sin embargo, en 2026 su desempeño se vio afectado por el incremento de la competencia y también por la incorporación del Toyota Yaris Cross, el SUV del segmento B (compacto), al portfolio de la marca.

Como resultado, entre enero y julio acumuló 6515 patentamientos, un 46% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El Toyota Corolla Cross está disponible con motorizaciones nafteras e híbridas

Aun así, Toyota se mantiene como la automotriz con más ventas del mercado, con 45.830 patentamientos acumulados entre enero y julio. Ese liderazgo se explica, principalmente, por el desempeño de la Hilux, que el año pasado fue el vehículo más vendido de todo el mercado (no solo de su segmento), y por el crecimiento del Yaris Cross, que continúa ganando protagonismo mes a mes. De hecho, en julio se ubicó como el quinto modelo más vendido del mercado en el análisis mensual.

Para conservar ese liderazgo, la automotriz japonesa mantuvo prácticamente sin cambios su lista de precios para agosto. La única excepción fueron el Yaris y el Hiace, que registraron un incremento del 2% respecto de julio. El resto de los modelos continúa con los mismos valores del mes pasado:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000

$56.263.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Cuáles son los SUV más vendidos de este año

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.

Ahora bien, al cierre de julio de este año, estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de subsegmentos: